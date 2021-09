Homem que agredia mulher com bambu é preso com armas e drogas em Ipatinga

O material apreendido na casa do homem agressor foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga (foto: Divulgação Polícia Militar)

A Polícia Militar em Ipatinga, no Vale do Aço, prendeu nesta terça-feira (14/9) um homem de 23 anos, acusado de agredir a sua companheira, de 24 anos, com um pedaço de bambu. O casal morava em uma casa no Bairro Limoeiro.

Desesperada com as agressões e ameaças sofridas, a mulher conseguiu se livrar do homem e saiu pelas ruas do bairro à procura da polícia. Logo ela avistou uma viatura policial e pediu socorro, com o corpo cheio de marcas das agressões.

A mulher contou aos policiais que o seu companheiro, depois de agredi-la com o pedaço de bambu, apontou um revólver para ela, ameaçando matá-la, caso ela o denunciasse à polícia por causa das agressões. Além dessa ameaça, a mulher disse que o homem a expulsou de casa e jogas suas roupas na rua.

Os militares, então, seguiram para a residência do acusado das agressões e receberam a autorização da mãe dele para entrar e fazer buscas. Nessas buscas, os policiais encontraram um revólver, 35 munições calibre 38, uma balança de precisão, buchas de maconha, sacolas para embalar os entorpecentes e R$ 9.160 em dinheiro.

O homem, que estava escondido em um dos cômodos da casa, logo foi descoberto pelos policiais, que fizeram a sua prisão em flagrante. Todo o material encontrado na casa foi apreendido e levado junto com o homem para a Delegacia de Polícia Civil de Ipatinga.