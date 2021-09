Acusada de matar o ex-companheiro queimado é condenada a 17 anos de prisão

O júri popular começou na manhã desta terça-feira (14), no Fórum Milton Campos, em BH (foto: Cecília Perdezolli/TJMG)



O Tribunal do Júri condenou hoje (14/9) a mulher de 56 anos acusada de matar o ex-companheiro, de 34, em 2012, no Bairro Olhos D’Água, Região Oeste de Belo Horizonte . A sentença é de 17 anos e seis meses de prisão, em regime fechado.



Segundo a denúncia, o crime foi cometido porque a ré estava inconformada com o fim do relacionamento.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), consta na denúncia que, por volta das 21h de 4 de outubro daquele ano, Bruno César Correa foi até a casa de Maria Lúcia França Coelho. Ela ofereceu a ele um copo de café com leite com dois comprimidos diluídos que causaram sonolência.





Logo em seguida, quando o rapaz não podia reagir, ela ateou fogo nele. “(…) a autora ainda permaneceu no local por alguns instantes, observando a vítima em chamas. Ato contínuo, evadiu-se sem prestar nenhum auxílio”.



Com queimaduras no rosto, pescoço, tórax e braços, Bruno foi internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI), onde ficou sedado e intubado, e morreu dias depois.





De acordo com a sentença de pronúncia, em depoimento, Maria Lúcia negou ter dopado Bruno, e que teria dado um remédio de pressão a pedido dele, que estava com dor de cabeça, e ainda disse que ele teria pedido para ela diluir o comprimido na bebida.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), responsável pela denúncia, diz que o crime foi praticado por motivo torpe, porque a mulher não aceitava o término do relacionamento por parte de Bruno, e ressalta que o crime foi cometido com “emprego de fogo e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima”.

