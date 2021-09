Preso estuprador que abusou de mulher de 21 anos em Diamantina

Estupro ocorreu depois de uma festa tradicional na cidade histórica de Diamantina (foto: EM.com.br/ Reprodução)

Em ação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar cumpriram um mandado de prisão e de busca e apreensão, contra um homem de 27 anos, suspeito de ter estuprado uma mulher, de 21 anos, depois de uma festa. A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (14/9).

As investigações foram coordenadas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e tiveram início depois de uma denúncia feita pela vítima, no dia 23 de agosto. A vítima contou que seu celular foi roubado pelo estuprador, logo depois do ato.

A partir daí, os policiais procuraram identificar o estuprador. Depois de vários levantamentos, chegaram ao nome do homem. Na casa do estuprador, os policiais encontraram o celular da vítima e apreenderam, também, o celular do suspeito. Ele foi levado para a Delegacia de Diamantina e será transferido para o sistema prisional.