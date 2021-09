Polícia indicia adolescente por ato análogo a estupro de criança de 4 anos

A pequena Ponte dos volantes está abalada com o crime do adolescente (foto: Facebook)

Um adolescente está sendo indiciado pela Polícia Civil de Jequitinhonha, no Vale do Mucuri, suspeito por ato infracional análogo a estupro de vulnerável, cometido contra uma vítima de quatro anos de idade, na vizinha cidade de Ponto dos Volantes, também no Vale do Mucuri. A corporação não informou a idade do suspeito.

O crime teria ocorrido no dia 25 de agosto, na zona rural do município de Ponto dos Volantes. O adolescente atraiu a vítima para uma região de mata, onde teria cometido atos libidinosos e conjunção carnal com a criança.

A vítima teria gritado, o que alertou o irmão da mesma, que foi até o local e o adolescente fugiu, se escondendo em um matagal. Não foi encontrado pela polícia naquele dia. A Polícia Civil instaurou procedimento para a apuração do ato infracional, que se encontra em fase de conclusão.