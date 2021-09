Polícia Federal combate migração ilegal no Leste de Minas

Nesses veículos, os policiais federais encontram documentos que incriminam os investigados (foto: Divulgação/Polícia Federal)

Policiais da Delegacia de Polícia Federal de Governador Valadares participaram na manhã desta terça-feira (14/9), da Operação Policial denominada "Terra Firme”, para reprimir a promoção da saída ilegal de brasileiros para os Estados Unidos.

Segundo a Polícia Federal, as investigações tiveram início este ano e integram o acordo de cooperação policial internacional contra o tráfico de pessoas. Os policiais abordaram um veículo que transportava diversos documentos referentes à uma atividade criminosa em andamento, com o envolvimento de várias pessoas na promoção de migração ilegal.

Os investigados, de acordo com a Polícia Federal, ao promoverem a migração ilícita, recebiam dinheiro das vítimas, além de aceitar como garantia de pagamento notas promissórias, veículos e até eletrodomésticos.

Durante as buscas, foram encontrados e apreendidos aparelhos celulares, veículos e bens ofertados pelas vítimas aos contrabandistas em pagamento pela promessa de ultrapassar a fronteira do México com os Estados Unidos, de forma ilegal.

O grupo é investigado pela prática dos crimes previstos nos artigos 232-A e 288, do Código Penal. Se condenados, os envolvidos podem cumprir pena de até 11 anos de reclusão, com possibilidade de aumento a depender da quantidade de crimes imputados a cada um.