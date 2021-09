Incêndio interdita estradas, atinge 3 cidades e destrói quase mil hectares

Maior parte da queimada ocorreu no município de Tupaciguara (foto: Vinícius Lemos)



Quase 1 mil hectares de plantações e matas ciliares foram queimadas por Quase 1 mil hectares de plantações e matas ciliares foram queimadas por um grande incêndio nesta segunda-feira (13/9) entre os municípios de Tupaciguara, Uberlândia e Monte Alegre de Minas. Duas rodovias foram fechadas total ou parcialmente durante a tarde, em momentos distintos, por causa da fumaça que atrapalhava o tráfego.









A rodovia estadual foi fechada em vários pontos para evitar acidentes de trânsito, uma vez que a visibilidade se tornava baixa devido à densidade da fumaça. A rodovia federal ficou bloqueda na altura do trevo entre 12h20 e 13h30 desta segunda.





O combate era feito pelo Corpo de Bombeiros, brigadistas da concessionária responsável pela BR-365 e, principalmente, por uma junção de empresas e fazendeiros da região com 20 caminhões-pipa e mais de 40 pessoas que buscavam apagar o fogo. Esses voluntários fizeram asseiros para evitar a propagação da queimada.





Pelo menos duas casas de propriedades rurais correram risco com o incêndio, mas ninguém se feriu.



Além de áreas de matas ciliares e outras de preservação permanente, foram destruídos 700 hectares de plantação de cana-de-açúcar ainda de pé, 200 hectares de palhas e 100 hectares de outros tipos, como pastagens. Não existe informação se a queimada foi criminosa.



De acordo com o Corpo de Bombeiros de Araguari, cujo batalhão atendeu à ocorrência, o vento forte na região e a estiagem foram os maiores dificultadores no combate. As chamas foram controladas no fim desta tarde.



Faltando ainda cerca de um mês para o fim da temporada mais seca na região, o número de queimadas registradas até agora se aproxima de 75% do total de atendimentos do tipo em 2020.