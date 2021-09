Em recuperação em hospital veterinário, filhote de lobo morre após acidente

A lobinha estava há cerca de 30 dias no Hospital Veterinário de Uberaba (foto: HVU/Divulgação)

Uma loba-guará filhote de lobo, que foi encontrada perdida há cerca de um mês na zona rural de Conquista e se recuperava no Hospital Veterinário de Uberaba (HVU), morreu na manhã do último domingo (4/9) após sofrer um acidente no recinto do hospital. A notícia só foi descoberta após a reportagem entrar em contato nessa sexta (10/9) com a assessoria do hospital para apurar como estava o filhote e quando seria doado.

Segundo informações do gerente clínico e médico veterinário do HVU, Claudio Yudi, os filhotes de lobo são muito agitados. “Ela subiu num coxo de água e, por motivo desconhecido, caiu e bateu a cabeça. Como era muito novinha, não resistiu. Uma médica veterinária do HVU a encontrou já sem vida, infelizmente”, lamenta.

Caso raro

Com então cerca de 30 dias de vida, a lobinha foi encontrada no meio do mato por morador da zona rural do distrito de Jubaí, em Conquista, no Triângulo Mineiro. O animalzinho foi encontrado no dia 8 de agosto (domingo), quando estava muito debilitado e desidratado, além de um ferimento na pata dianteira direita.

Em seguida, o homem acionou a Polícia Ambiental de Sacramento, que repassou o filhote para o HVU.

Localizações de filhotes de lobo são casos raros de acontecer. Por exemplo, em Uberaba, não há registros semelhantes há cerca de 10 anos.