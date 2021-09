População de Teófilo Otoni não vai mais ficar sem o transporte público

Os ônibus verdinhos da Viação Vale do Mucury vão circular normalmente neste sábado (11/9) em Teófilo Otoni (foto: Reprodução/Vale do Mucury/Facebook) apreensão dos moradores, empresários do comércio, indústria e da educação de Teófilo Otoni, teve fim nesta sexta-feira (10/9). A prefeitura anunciou que a Viação Vale do Mucury vai permanecer no transporte coletivo da cidade. A empresa deixaria a cidade neste sábado (11/9) e o município ficaria sem ônibus urbano para o transporte da população.

“O governo municipal mantém decisão em realizar processo licitatório para concessão de serviços públicos de transporte coletivo municipal, e a data para a licitação está marcada para 5 de outubro. Enquanto a licitação não for concluída a empresa atual vai continuar prestando o serviço”, informou prefeitura, em nota.

O prefeito Daniel Sucupira, em vídeo postado nas redes sociais da prefeitura, disse que a decisão da empresa em aceitar a prorrogação do contrato foi acertada, “porque desta forma, não teremos nenhum tipo de problema com a nossa comunidade”. O gestor ainda enalteceu a equipe de advogados da prefeitura que elaborou o novo contrato.

Rômulo Maciel, diretor da Viação Vale do Mucury, disse que a prorrogação do contrato foi boa para salvar o emprego de ao menos 160 funcionários, que já estavam cumprindo aviso prévio. Segundo o diretor, a empresa continua em dificuldades financeiras, resultado do desequilíbrio entre receita e despesa, por causa do aumento nos custos de combustível, peças e pneus dos ônibus.

Para resolver esse problema, segundo Maciel, a prefeitura assumiu o compromisso de estabelecer um grupo de trabalho para discutir a criação de um fundo municipal do transporte público, como de para arcar com o déficit gerado pela gratuidade de passagens nos ônibus urbanos, destinada a alguns grupos da comunidade.

Para alívio de todos, amanhã (11/9), os verdinhos da Viação Vale do Mucury estarão nas ruas de Teófilo Otoni, transportando a população.