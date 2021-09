Menino Maluquinho está perdendo a cabeça em Caratinga, terra de Ziraldo

O Menino Maluquinho está com a cabeça inclinada para frente e pode cair sobre as pessoas que frequentam a praça (foto: Reprodução/Super Canal Caratinga)

Menino Maluquinho , personagem do cartunista mineiro Ziraldo, está perdendo a cabeça em Caratinga, no Vale do Rio Doce. A emblemática cabeça coberta por uma panela está inclinada e corre o risco de cair sobre as pessoas que visitam o monumento, em uma praça localizada às margens da BR-116.

A Prefeitura de Caratinga informou que a empresa que construiu o monumento vai fazer uma avaliação sobre o que houve com a estátua, construída em resina de fibra e envolta em massa plástica.

O monumento possui 8 metros de altura e está sobre um pedestal de concreto. Todo o conjunto mede 10 metros de altura.

Homenagem gigante

A estátua do Menino Maluquinho foi construída pelo artista plástico João Rosendo Alvim Soares, de Manhumirim (Zona da Mata), que já integrou as equipes de escultores que atuam nos barracões das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Inaugurada em 21 de junho de 2003, a gigantesca estátua foi uma construída para homenagear o escritor e cartunista Ziraldo Alves Pinto, filho ilustre de Caratinga, e que sempre fala de sua cidade natal em eventos que participa pelo Brasil.

Nesta sexta-feira (10/9), a empresa construtora do monumento e o escultor João Rosendo estarão em Caratinga para ver o que aconteceu para a cabeça do Maluquinho ficar inclinada. Há suspeitas de que uma infiltração tenha causado esse problema.