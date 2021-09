Vacinômetro em Minas: saiba quantas pessoas foram vacinadas na sua cidade

Quase 40% dos mineiros estão completamente imunizados (foto: Agência Brasil )

Os números mostram o avanço da vacinação contra a COVID-19 em Minas Gerais: 84,59% das pessoas com mais de 18 anos foram imunizadas com a primeira dose no estado.A informação é da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), que atualizou o boletim epidemiológico nesta quinta-feira (9/9).

Segundo a pasta, em sete dias, o número de pessoas que recebeu a primeira dose saltou de 13.321.718 para 13.881.265.

Até o momento, 5.972.969 de pessoas adultas já receberam as duas doses e 480.743 receberam dose única, caso do imunizante da Janssen. Isso significa que, no total, 39,37% dos mineiros estão completamente imunizados.

Algumas cidades mineiras que mais vacinaram:

Belo Horizonte: 1.863.420

Uberlândia: 461.610

Juiz de Fora: 398.547

Contagem: 425.916

Betim: 285.066

Montes Claros: 266.212

Uberaba: 222.917

Governador Valadares: 176.716

Ipatinga: 166.776

Divinópolis: 162.882

Sete Lagoas: 149.981

Ribeirão das Neves: 144.935

Os números correspondem à primeira dose da vacina.

De acordo com o governo de Minas, todos os mineiros acima de 18 anos devem receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19 até setembro deste ano.

Confira o cronograma de vacinação do governo de Minas por idade

40 a 54 anos – julho

25 a 39 anos – agosto

18 a 24 anos – setembro





COVID em Minas

O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã de hoje, mostra que em 24 horas Minas Gerais registrou 17 mortes e 2.519 casos de COVID-19.

Além disso, os casos em acompanhamento somam 36.942. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Já o número total de recuperados do vírus é de 1.998.302 (Com Gabriela Leão Silva*)