Campanha 'Movimento Solidário' pede ajuda para comprar 57 cadeiras de rodas

Paciente usando a cadeira de rodas, pós cirurgia (foto: Leandro Perez/FHSFA)/Divulgação) A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis (FHSFA), localizada em Belo Horizonte, lançou a campanha “Movimento Solidário”, que tem como objetivo arrecadar a quantia de R$20 mil para conseguir comprar 57 cadeiras de rodas e de banho.

Imagem de divulgação da campanha (foto: Leandro Perez-(FHSFA)/Divulgação) A assessoria da Fundação explicou que com a volta das cirurgias eletivas, a necessidade das cadeiras se torna ainda maior. De acordo com a instituição, as doações vão servir para renovar as cadeiras de roda que já estão desgastadas pelo uso constante.

As cadeiras servem também para receber os pacientes debilitados, muitos deles idosos, obesos, com mobilidade reduzida permanente ou momentânea.



Diante desse cenário, o uso de cadeiras de rodas e de banho para tornar a assistência segura e de qualidade é imprescindível.





Para quem tiver interesse em ajudar com algum valor, basta acessar este link: https://painel.dupay.com.br/app/movimento-solidario

Segundo o superintendente geral do hospital, Helder Yankous, quando a instituição recebe um paciente para algum procedimento cirúrgico, há uma série de procedimentos que não podem ser realizados no leito, como exames, procedimentos médicos, de higiene, fisioterapia e movimentações rotineiras.

“Nessas situações, a equipe de assistência realiza o transporte do paciente em cadeiras de rodas. São cadeiras de uso coletivo e, devido à constante utilização, têm uma menor durabilidade”, explica o superintendente.

A Fundação instituída em 2010 pelo Conselho Metropolitano de Belo Horizonte da Sociedade São Vicente de Paulo, atualmente responde pela gestão do Complexo Hospitalar São Francisco nos bairros Concórdia e Santa Lúcia, em Belo Horizonte. O complexo é referência em todo o estado no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira