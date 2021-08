Campanha 'Ser Solidário Faz Bem' arrecada roupas para doação em Minas

Ação solidária da Drogaria Pacheco coleta em todas as lojas da rede, doações de cobertores, roupas e calçados, em bom estado de conservação (foto: Divulgação)







O Grupo DPSP, união das bandeiras Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, realiza a campanha “Ser Solidário Faz Bem”, com o objetivo de arrecadar roupas, calçados e cobertores para a Associação das Voluntárias da Santa Casa BH (Avosc), que presta auxílio a pacientes necessitados internados ou que comparecem ao hospital para tratamento, e a Arquidiocese de BH. Até 31 de agosto, a população poderá depositar as doações, que estejam em bom estado de conservação, nas caixas de coleta disponíveis em todas as lojas da rede espalhadas em Minas Gerais.





Para o presidente do Grupo DPSP, Jonas Laurindvicius, a ação mostra que pequenos gestos podem transformar a vida de outras pessoas. “O momento agora é de união em prol da sociedade. Estamos otimistas com a continuidade da campanha Ser Solidário Faz Bem em nossas lojas e a possibilidade de abraçarmos diversas instituições nessa corrente de solidariedade", disse.

Moradores de rua De acordo com projeções divulgadas em março pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), existiam no Brasil, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 milhões de pessoas que voltaram à pobreza, passando de 9,5 milhões, o que representa 4,5% da população. Só no mês de fevereiro de 2021, esse valor passou para 27,2 milhões, ou 12,8% da população. Em Belo Horizonte, conforme o último censo municipal (janeiro de 2020), O DPSP também é responsável pela Campanha do Agasalho, que já arrecadou, nos últimos quatorze anos, mais de 117 mil sacos de 100 litros em doações. Para potencializar a Campanha “Ser Solidário Faz Bem”, haverá também uma mobilização interna com os 26 mil colaboradores da companhia. "Promover e apoiar causas sociais são movimentos que sempre fizeram parte do DNA do Grupo DPSP. A arrecadação de roupas e agasalhos, por exemplo, é uma ação tradicional em nossas lojas e aguardada com expectativa pelos nossos clientes”, afirmou Jonas.De acordo com projeções divulgadas em março pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), existiam no Brasil, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2021, cerca de 17,7 milhões de pessoas que voltaram à pobreza, passando de 9,5 milhões, o que representa 4,5% da população. Só no mês de fevereiro de 2021, esse valor passou para 27,2 milhões, ou 12,8% da população. Em Belo Horizonte, conforme o último censo municipal (janeiro de 2020), havia 4,6 mil pessoas em situação de rua na capital , sendo a maior parte masculina (89%).

Para fazer sua doação, é só consultar a loja mais próxima no site: www.drogariaspacheco.com.br





*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria