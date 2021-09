Campanha "Setembro Dourado" visa conscientização sobre importân cia do diagnóstico precoce do câncer infantil (foto: Fundaçao Sara/Divulgação)



A Santa Casa de Montes Claros, no Norte de Minas, inicia nesta quinta-feira (2/9) uma campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. A ação faz parte do "Setembro Dourado", criada com o objetivo de alertar profissionais de saúde, pais e sociedade em geral sobre os sinais e sintomas para a detecção do câncer infanto-juvenil.

De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer é a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes de 1 a 19 anos aqui no Brasil. Este número representa de 1 a 3% de todos os casos de câncer diagnosticados e tem, em média, mais de 8 mil novos casos por ano.





A sede da entidade tem capacidade para 20 crianças, acompanhada dos pais. Elas recebem alimentação, medicamentos e o transporte gratuito nos deslocamentos ao hospital para o tratamento de radioterapia, quimioterapia, consulta e outros procedimentos.

O "Setembro Dourado" é uma iniciativa da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao Adolescente com Câncer - Coniacc, que congrega instituições espalhadas por todo o Brasil. As instituições afiliadas divulgam a campanha em suas regiões com o objetivo de levar conhecimento sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil.





A médica oncologista pediátrica Sabrina Eleutério, da Santa Casa de Montes Claros, ressalta a necessidade de conscientização das pessoas sobre a importância do diagnóstico na fase inicial da doença, visando elevar as chances de cura.

"Quando a gente fala em conscientização, isso, na verdade, é levar informações à população para que as pessoas consigam reconhecer os sinais e sintomas precoces do câncer tanto na crianças como no adolescente", afirma a especialista.





"O dignóstico precoce permite começar o tratamento de forma imediata, aumentando as chances de sucesso no tratamento", enfatiza. Sabrina Eleutério salienta que quando mais cedo o câncer infanto-juvenil for descoberto, as condutas médicas serão facilitadas, com melhoria de vida para o paciente.





Ela assegura que a descoberta em caráter ainda inicial agiliza o tratamento. "Garante uma quantidade uma quantidade menor de sintomas e faz com que a criança ou adolescente seja capaz de responder bem à quimioterapia, cirurgia, radioterapia ou qualquer outro procedimento. Permite que a criança e o adolescente tenham menos toxidade ao tratamento, com menos efeitos colaterais", relata a oncologista.

A especialista destaca que a Santa Casa de Montes Claros é referência no tratamento do câncer infanto-juvenil no Norte de Minas. "Tendo um centro de referência, a gente consegue fazer a divulgação do serviço e conseguir mais recursos para a evolução do tratamento", afirma.

"Isso é algo desafiador. Com esse centro de referência, construímos uma imagem para a gente conseguir um índice de cura igual aos centros mais estabelecidos em São Paulo e em outros locais de nível internacional", destaca Sabrina Eleutério.

"Diagnosticar precocemente o câncer na infância e juventude pode definir a cura, além disso pode representar a cura sem sequelas", afirma Álvaro Gaspar Costa, presidente da Fundação Sara a vice-presidente da Coniacc.

"Como na infância não é possível a prevenção, só nos resta fazer o diagnóstico com agilidade, pois diferente do adulto a nossa luta é contra o tempo", completa Álvaro.

Missa em açao de graças

O lançamento da campanha "Setembro Dourado" será marcado com uma missa em ação de çraças, que será celebrada no pátio interno da Santa Casa de Montes Claros, nesta quinta-feira, às 16h, com transmissão ao vivo pelo Instagram do hospital e da Fundação Sara. Ao longo deste mês, estão previstas uma série de ações como palestras, com o objetivo de levar conhecimento à comunidade sobre o câncer infanto-juvenil.