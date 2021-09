Incêndio em lote de Betim assusta moradores e mobiliza bombeiros

Chamas assustaram quem passou pela Avenida Belo Horizonte, em Betim, na Grande BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Um incêndio em um terreno em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, chamou a atenção de moradores que passavam próximos ao local no começo da noite deste sábado (4/9). Isso porque as chamas, que estavam altas, se aproximaram da Avenida Belo Horizonte, no Bairro Parque das Indústrias. Um incêndio em um terreno em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, chamou a atenção de moradores que passavam próximos ao local no começo da noite deste sábado (4/9). Isso porque as chamas, que estavam altas, se aproximaram da Avenida Belo Horizonte, no Bairro Parque das Indústrias.