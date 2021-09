Volante 'trava' e ônibus que levava festeiros tomba em rodovia do Triângulo

Veículo tombou logo depois de sair de uma curva na MG-188 (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma falha mecânica parece ter sido a causa de um acidente com um ônibus, por volta das 22h dessa sexta-feira (3/9), no quilômetro 388 da rodovia MG-188, próximo a Patrocínio, no Triângulo Mineiro. O veículo, com 20 passageiros, tombou. Não houve vítimas. O caso mais grave, uma passageira, que teve ferimentos na cabeça, foi socorrida para o Pronto Socorro Municipal de Patrocínio.

O veículo seguia de Coromandel para uma festa que aconteceu na Chácara Pimenta, em Carmo do Paranaíba. Ao chegar no quilômetro 388, segundo o motorista, o volante do ônibus travou, tão logo ele saiu de uma curva, e, com isso, o veículo tombou.

Guarnições do Corpo de Bombeiros e uma do Samu foram enviadas para o local. A causa do acidente será confirmada depois do relatório apresentado pela perícia da Polícia Civil, que esteve no local. Nenhum dos demais passageiros nem o motorista ficaram feridos.

Os bombeiros tiveram de aplicar serragem na pista, uma vez que houve derramamento de óleo. O trásnito não precisou ser interrompido no local, pois o movimento era pequeno naquele horário, segundo os bombeiros.