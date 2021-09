Letreiro turístico 'Eu Amo Betim' é instalado na Praça do Encontro

A Praça do Encontro ganhou um grande letreiro para moradores e turistas fazerem aquela foto divertida (foto: Jhonathan Lewinsky/Divulgação) As principais cidades turísticas do mundo têm sempre um letreiro bem grande com o nome do local para a felicidade do turista que tira a foto e ainda compartilha nas redes sociais. Agora, Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), também dividirá os holofotes das trends com a hashtag "Eu amo Betim". A Praça do Encontro, na Região Central, ganhou o monumento de 9 metros de largura por 1,20 de altura, inaugurado na quarta-feira (1/9).



A Praça do Encontro é um local acolhido pela população como principal ponto de diversão, recreação e práticas esportivas. É lá que ocorre, também, feiras e eventos de grande porte. E foi esse o palco escolhido para as pessoas registrarem uma recordação, fazer aquela foto divertida ou uma selfie.

LEIA MAIS 17:23 - 02/09/2021 Homem tranca cachorro de ex-namorada no banheiro e coloca fogo

16:43 - 02/09/2021 Minas Consciente: 13 das 14 macrorregiões seguem na onda verde

16:12 - 02/09/2021 Quase 100 bairros estão sem água na Grande BH; confira a lista

O novo cartão-postal foi instalado em área de fácil acesso para crianças, pessoas com deficiência e adultos de todas as idades. “Neste momento de inauguração, no qual ainda vivenciamos um período de pandemia, o ícone central da peça (um coração) estará de máscara. O objetivo é transmitir a importante mensagem de que os cuidados em prevenção ao novo coronavírus precisam continuar. A máscara é removível e nossa expectativa é retira-la assim que possível”, destaca a secretária municipal de Comunicação, Bianca Christófori. O novo cartão-postal foi instalado em área de fácil acesso para crianças, pessoas com deficiência e adultos de todas as idades. “Neste momento de inauguração, no qual ainda vivenciamos um período de pandemia, o ícone central da peça (um coração) estará de máscara. O objetivo é transmitir a importante mensagem de que os cuidados em prevenção ao novo coronavírus precisam continuar. A máscara é removível e nossa expectativa é retira-la assim que possível”, destaca a secretária municipal de Comunicação, Bianca Christófori.



“Todas as grandes cidades do mundo contam com esse letreiro e em Betim não podia ser diferente. O nosso objetivo foi despertar nas pessoas a sensação de pertencimento à cidade. Agora, mais do que nunca, a gente pode declarar o nosso amor por Betim”, disse Bianca.



Novidades também na pista de caminhada

O circuito da pista de caminhada da Avenida Edmeia Mattos Lazarotti também está de cara nova. Houve a instalação de novos equipamentos para a via a partir da Praça do Encontro. São 29 postes com demarcação de distância a cada 100 metros, nos dois sentidos, ao longo dos 2,8 km da pista. Um totem com orientações para alongamento contribuirá com incentivo às boas práticas pré e pós-caminhada.