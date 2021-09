Foliões poderão matar saudade do carnaval de BH com Live de blocos famosos

O bloco Baianas Ozadas irá se apresentar na live do Carnaval Além do Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Com a pandemia da coronavírus, as folias, festas e eventos ficaram cada vez mais distantes. Pensando em como relembrar esses bons momentos que já foram vividos, principalmente o famoso carnaval de Belo Horizonte, a Lá e Cá Produções fará no próximo domingo (5/9), antevéspera de feriado prolongado, uma live com os maiores nomes da folia belo-horizontina, para matar a saudade da folia e anunciar a chegada da primavera.









Seguindo todos os protocolos de segurança sanitária, a primeira edição acontecerá por meio de uma live com pocket shows das quatro bandas que, para respeitar o distanciamento social e reduzir riscos, se apresentarão com número menor de músicos. Com isso, os grupos terão uma interação natural na construção das apresentações a partir de ensaios, em um processo criativo mais colaborativo.





Entre cada pocket show, um mini-documentário com cada bloco será exibido, mostrando pontos turísticos da capital e a relação do carnaval com cada lugar, revelando toda a riqueza cultural e gastronômica de Beagá.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra