Como será o amanhã? Sem folia em 2021, blocos de BH enfrentam sufoco

Matheus Brant, músico e idealizador de bloco, vê ameaça à retomada da festa de rua na capital (foto: túlio santos/EM/D.A Press )

RETROSPECTO

Desfile das escolas de Belo Horizonte em 2020: carnavalescos se queixam de que a ajuda não chegou para todos durante a pandemia (foto: Isis Medeiros/Área de Servico/Belotur/Divulgação )

Verba da Lei Aldir Blanc é considerada insuficiente

ENTREVISTA

%u201CNão é o fim do carnaval. Estamos há mais de uma década vivendo esse crescente e não ter a festa em um ano é interessante para pensar um pouco sobre esse processo%u201D (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 26/4/17)

Às vésperas de um carnaval que definitivamente não será igual àqueles que passaram, a cadeia produtiva ligada à festa e parte do setor cultural amargam o impacto financeiro do isolamento social determinado pela pandemia de COVID-19. “Dentro do setor cultural, a comunidade carnavalesca foi das mais atingidas financeiramente, pois tudo que a envolve está ligado a grandes aglomerações. Os blocos sobrevivem das aglomerações que promovem, como shows, ensaios, eventos e desfiles”, destaca o músico Di Souza, que participou da fundação de grandes blocos responsáveis pela retomada da festa de rua em BH, como o Então, Brilha!.Ele destaca que a cadeia está “desamparada em função da pandemia”. São músicos, artistas diversos, produtores culturais, ambulantes, vendedores, comunicadores, bailarinos, técnicos de som, de luz e cenógrafo“O poder público, já ciente da impossibilidade da realização da festa desde meados do ano passado, precisava minimamente ter se organizado e estruturado um diálogo mais próximo e intenso com a cidade, com os blocos e agremiações para compreender as dificuldades e os impactos deste momento sobre o processo de construção da festa”, diz o antropólogo. Rafa Barros defende que as empresas que lucram com a folia em tempos normais também deveriam, a partir de responsabilidade coletiva, contribuir para manter a cadeia produtiva neste momento de pandemia.A Liga das Escolas de Samba de Minas Gerais engrossa o coro em relação ao papel do poder público. “O momento é de inteiro descaso do poder público, a princípio. Vendo as tratativas que outras cidades têm com o carnaval, a gente percebe como Belo Horizonte não está nem aí para esse segmento”, reclama o presidente da liga, Márcio Eustáquio Antunes de Souza. Ele afirma que São Paulo repassou recursos para as escolas de samba e que o Rio também abriu editais para subvencionar o carnaval. “BH não se posiciona a respeito, o que nos deixa muito tristes. Temos que ter mecanismos para salvaguardar o carnaval, mesmo que ele não aconteça neste ano.”Géo Cardoso, fundador do Baianas Ozadas, afirma que o sentimento é de abandono em relação ao poder público e que, no último ano, houve redução no diálogo com a Belotur. “Lá atrás, em julho, como representante da liga belo-horizontina, com a liga das escolas de samba, com as ligas de Santa Tereza, liga dos blocos afros, eu tentei. Puxamos uma discussão que a prefeitura não quer. A questão é enfrentar a pandemia, mas se esquecem de que tem toda uma cadeia produtiva de trabalhadores que necessitam disso e têm uma lógica de renda atípica.”Géo lembra que muitos obtêm renda em janeiro e fevereiro, valores que serão diluídos pelo resto do ano. E pontua que o Baianas obtém recursos com a realização de shows, que foram suspensos em decorrência da pandemia. “Não existe diálogo”, reclama, em relação à Belotur.Em 2020, foram 347 blocos de rua fazendo cerca de 390 cortejos pelas ruas de Belo Horizonte. Mais de 70 artistas fizeram shows nos oito palcos montados pela prefeitura. Também foi grande o número de eventos privados: 86 ao todo. O público total de foliões que curtiram as atrações da festa, entre 8 de fevereiro e 1º de março, foi estimado em 4,45 milhões.Tudo isso faz circular dinheiro na cidade. Os visitantes participaram, em média, de 3,7 dias do carnaval com um gasto médio diário, per capita, de R$ 199,88, totalizando despesa média de R$739,56 durante todo o evento. Já os moradores de BH tiveram um gasto médio durante todos os dias do evento de R$ 297,66. A avaliação geral da festa, em uma escala de 10 pontos, atingiu o índice de 8,6 na opinião de turistas e população local.Agora, os idealizadores de blocos temem pelo futuro das agremiações que movimentam toda essa engrenagem. “Corre-se o risco de, em um ano, desmontar-se uma cena construída a muitas mãos e responsável pela retomada da autoestima do belo horizontino quanto ao carnaval de sua cidade, o aquecimento da economia do período, com a geração de renda e arrecadação de impostos e a formação musical de tanta gente que aprendeu a tocar um instrumento”, afirma o músico Matheus Brant, idealizador do Me Beija que Eu Sou Pagodeiro e integrante da Liga Blocada.O músico destaca que muitos profissionais ligados ao carnaval passam por dificuldades. “Sei de casos de profissionais da cadeia produtiva do carnaval responsáveis por puxar, organizar os blocos que, diante da interrupção das atividades presenciais desde de março de 2020, aliada à completa falta de apoio da prefeitura e do estado, estão se mudando de BH, voltando para o interior, onde têm família ou mesmo estão abandonando a carreira artística”, alerta.Em Belo Horizonte, oito escolas de samba, 29 blocos de rua e dois blocos caricatos foram contemplados com recursos da chamada Lei Aldir Blanc (Lei Federal 14.017), cujo objetivo é reparar danos ocorridos ao longo do ano de 2020, relacionados ao necessário distanciamento social e consequente interrupção de atividades presenciais, fonte de renda do setor. Mas o apoio é considerado insuficiente.“Os recursos da Lei Aldir Blanc, além de terem alcançado parcela ínfima – 7,5% dos trabalhadores da cadeia produtiva do carnaval –, ainda se prestaram a recompor o que foi perdido ao longo de 2020, não se destinando a compensar os prejuízos, de ordem da sobrevivência pessoal inclusive, com o cancelamento do carnaval em 2021 e demais atividades presenciais ao longo do ano”, afirma o músico Matheus Brant.Procurada para se posicionar sobre as queixas dos carnavalescos, a Belotur informou, em nota, que a Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura contemplaram via Lei Aldir Blanc profissionais e grupos ligados ao carnaval da capital, com o total de R$ 657 mil, ainda em 2020.Afirmou ainda que, entre os beneficiados estão blocos e escolas de samba tradicionais de diversas regiões da cidade, incluindo o Bloco Caricato Os Inocentes de Santa Tereza, o Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz de Venda Nova, a Fanfarra Feminina Sagrada Profana, o Bloco Afro Angola Janga e o Então, Brilha!, entre muitos outros. A prefeitura, acrescentou a Belotur, também apoiou financeiramente diversos blocos de carnaval e projetos relacionados ao tema por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.Guto Borges, historiador e carnavalesco“Se tudo der certo, estaremos de volta”Ao longo da história, já houve anos que não tivemos o carnaval, durante a Segunda Guerra Mundial. Os mais antigos contam isso, o mestre Conga, o pessoal que viveu o carnaval na década de 1940, relata situações excepcionais, de escala global, em que o carnaval já cumpriu esse resguardo. Não existe alternativa agora. Esse é um dado de realidade que está acima de nossas vontades, nossos desejos e possibilidades.Falando da minha experiência, é uma oportunidade de intervalo. Não é o fim do carnaval. Estamos há mais de uma década vivendo esse crescente e não ter a festa em um ano é interessante para pensar um pouco sobre esse processo, entender as fragilidades, a força que ele tem, inclusive que vai fazer ele superar e sobreviver, pensar o que a gente ganhou com ele, e o que tem a conquistar. Pensar por que se tem um carnaval na cidade. A pandemia vem trazer isso para a gente também: a importância dessas festividades coletivas, movimentos e espaços coletivos, porque sem eles a cidade não faz sentido. A gente vive em cidade pelo sentido das coletividades e não desses núcleos privados. Agora estamos vivendo a radicalização dessa privação do contato com os outros. E a gente está vendo que não é para isso que as cidades foram feitas. Na falta, talvez se reflita melhor.A gente viveu, logo que começou a quarentena, esse movimento do ambiente virtual, que pode ser paliativo, mas não substitui. A experiência da coletividade está suspensa. Posso dizer dos grupos que faço parte: não existe a possibilidade de virtualização disso. A gente faz outro tipo de festa, festa no sentido coletivo, não tem separação público, banda e nem muito menos palco. Vamos ter uma retração: vamos viver um carnaval muito de memória, de reflexão. É bom entender isso e tentar tratar das outras possibilidades que este momento traz.Não estou falando do ponto de vista financeiro, pois essa nunca foi minha entrada no carnaval. O bloco de que eu faço parte não tem patrocínio, tem apoio do poder público no sentido logístico, mas não tem aporte financeiro. Então, não posso falar sobre isso. Meus blocos são autossustentáveis. Mamá na Vaca, Peixoto, Tico Tico Serra Copo, Praia da Estação, Filhos de Tcha Tcha e Vira o Santo – essa turma da primeira leva, que luta para manter o formato original, nadando contra a maré da financeirização muito violenta da festa. A gente trata este ano como intervalo. No ano que vem, se tudo der certo, estaremos de volta sem maiores danos. A gente faz um carnaval de valor histórico e cultural na cidade. Ele não movimenta as massas como outros carnavais movimentam. Importante no sentido histórico e cultural fazer essa reflexão.Acompanho a discussão, acompanho vários amigos, e grande parte do ano deles se faz com os shows e apresentações de carnaval. Existe cadeia produtiva, e dimensão econômica: não só músicos, mas uma cadeia de agentes que vão sentir o impacto econômico. O carnaval se justificava, no nível público em Belo Horizonte pelos valores que movimentava. Sempre foi assim que a prefeitura justificou o carnaval perante a cidade. Este ano não vai ter esse volume. Então é dramática a situação dos profissionais. Cito os blocos caricatos e escolas de samba, que dependem das verbas. É um assunto com que a prefeitura vai ter que lidar.Não nego que exista majoritariamente a preponderância dessa questão econômica, muito forte e muito grande nessa cadeia. Talvez seja o momento em que Belo Horizonte gire dinheiro num curto espaço de tempo do ano. Então, vai ser um corte e tanto. É uma economia complexa, não se faz só dos blocos, é mais ampla. Se a prefeitura lançar editais cruzados, de várias áreas, oferecendo aportes a grupos economicamente mais híbridos, pode ser uma saída. Carnaval sempre foi território da criatividade, da invenção. Pode ser muito importante inventar essa modalidade emergencial do ponto de vista econômico.