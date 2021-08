Homem que se passou por irmão de vítima para tomar dinheiro é preso

Golpe é aplicado com frequência em cidades do interior, como Janaúba (foto: EM.com.br)

Acusado de aplicar o golpe do falso irmão, aquele que se faz passar por parente da vítima, via rede social, para tomar dinheiro da vítima, um homem de 18 anos foi identificado e preso em flagrante pela Polícia Civil de Janaúba, no Norte do estado, e acabou preso. A prisão foi consequência de um trabalho conjunto entre a polícia mineira e a de Goiás.







Os policiais identificaram que o suspeito teria aplicado o golpe por meio de um aplicativo de mensagem. A vítima é uma mulher de 51 anos, que procurou a Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio ao perceber o golpe.





Segundo a vítima, ela recebeu mensagens, via aplicativo, em que uma pessoa se passava por seu irmão. Depois de alguns contatos, o suposto irmão solicitou a transferência de R$ 3.180.





A vítima depositou R$ 3 mil na conta de uma pessoa, indicada pelo falso irmão, mas, em seguida, suspeitou de um possível golpe, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência e solicitou providências.





A descoberta do criminoso se deu a partir da troca de informações entre policiais civis mineiros e goianos, o que possibilitou que o suspeito fosse identificado e localizado no mesmo dia do fato.





Ao ser preso, o suspeito confessou, aos policiais, a prática do crime e também como agia. Ele foi autuado em flagrante na Delegacia de Plantão em Goiânia e encaminhado ao sistema prisional A polícia de Janaúba investiga a participação de outros envolvidos no golpe.