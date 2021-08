Policiais mineiros prendem no Rio autor de homicídio em Minas, em 2015

Prisão é consequência de um trabalho conjunto entre as polícias de Minas Gerais e Rio de Janeiro (foto: PCMG/Divulgação )

Num trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) foi realizada a operação “Pátroklos”, em Campo Grande, no Rio, que resultou na prisão de um rapaz de 33 anos, suspeito de ter cometido um homicídio, em 15 de janeiro de 2015, em Muriaé, na Zona da Mata mineira. O homem é também investigado por suposta participação em milícia local.

A partir da investigação iniciada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil em Muriaé e, em seguida pela 35ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, chegou-se ao suspeito.

Ele é investigado pela morte de um jovem de 21 anos, ocorrida em 2015, no Bairro Alto do Castelo, em Muriaé. Por ocasião do crime, o suspeito estaria acompanhado de outro investigado, sendo que o primeiro teria desferido três tiros na vítima.

Segundo as investigações, o principal suspeito era amigo da vítima e a motivação para o crime seria a compra de um aparelho celular. “Conforme o inquérito policial, o crime ocorreu em virtude de a vítima ter adquirido um celular no valor de R$ 1.500, das mãos do investigado e, posteriormente, não ter efetuado o pagamento do aparelho”, segundo explica o delegado Glaydson de Souza Ferreira.

Por ser suspeito de integrar uma milícia de Campo Grande, o suspeito permanece preso no Rio de Janeiro e deverá ser encaminhado para o sistema prisional daquele estado.