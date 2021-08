Araxá sanciona lei para distribuição gratuita de absorventes higiênicos

TO

Aprovação da lei busca promover mais dignidade menstrual a estudantes e mulheres em situação de vulnerabilidade em Araxá (foto: Foto Ilustrativa / Depositphotos) Araxá sancionou nesta sexta-feira (27/7) uma lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e a estudantes das escolas públicas municipais.

A lei não é impositiva, mas o prefeito da cidade do Alto Paranaíba, Robson Magela (Cidadania), confirmou que a distribuição começa a ser feita ainda este ano, tanto nas escolas da rede municipal quanto nas cestas básicas já distribuídas pela secretaria de Ação Social.

Vereadoras foram autoras da lei

A lei sancionada hoje foi apresentada pelas três vereadoras da Câmara de Araxá: professora Leni Nobre (PT), Maristela Dutra (Patriota) e Fernanda Castelha (PMN), e aprovada por unanimidade no dia 10 de agosto.

De acordo com a vice-presidente da Câmara, Fernanda Castelha, a ideia de tratar o tema como política pública surgiu entre as três parlamentares, ao mesmo tempo.

“É um tema que este mês foi bastante divulgado na mídia. E nós, vereadoras, trouxemos para a tribuna este tema no mesmo dia. Escrevemos o projeto e agora virou lei. Uma política pública extremamente importante para quem vive com pouco”, enfatiza.

Já a vereadora Maristela destaca que a lei não só regulamenta a distribuição do item de higiene como também sugere a promoção de debates visando o desenvolvimento do pensamento livre de preconceito em torno da menstruação e de informações sobre a saúde feminina. “Estamos felizes por levantar essa bandeira, dando essa voz para as mulheres e trazendo para o debate um assunto que é tabu.”

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher



A prefeitura de Araxá também sancionou a lei que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.



O órgão consultivo e deliberativo tem como objetivo garantir o pleno exercício de cidadania, por meio de propostas, acompanhamento, fiscalização, promoção, igualdade, aprovação e avaliação de políticas às mulheres, em todas as esferas da Administração Municipal. E busca promover a integração e a participação da mulher no processo social, econômico e cultural.



O conselho será composto por 10 conselheiras nomeadas pelo prefeito, sendo cinco representantes do Poder Público e cinco da Sociedade Civil.