Restaurante que não tiver selo antiCOVID poderá ter alvará cassado em Araxá

Estabelecimentos que não se adequarem até o fim do ano poderão ter o alvará de funcionamento suspenso (foto: Imagem ilustrativa - Cindy Parks/Pixabay ) Bares e restaurantes de Araxá terão até o fim do ano para realizar um curso obrigatório de boas práticas para atendimento seguro contra a COVID-19 . Quem não passar pelo treinamento, que dá direito a um selo de certificação, poderá ter o alvará suspenso em 2022. A prefeitura da cidade do Alto Paranaíba anuncia a medida nesta sexta-feira (27/8).

De acordo com a prefeitura, o objetivo principal da ação é que o setor econômico possa se adequar à nova rotina exigida pela pandemia e melhorar a qualidade de atendimento em bares e restaurantes da cidade.

“Os profissionais treinados terão toda a orientação sobre como dispor as mesas dentro do estabelecimento, como atender a população de forma segura e conhecimento dos protocolos sanitários vigentes”, explica o superintendente de Turismo, Ricardo Ruas.

Inscrições e curso serão realizados on-line

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo de Araxá promoverá o último curso gratuito de boas práticas para atendimento seguro contra a COVID-19 na próxima terça-feira (31/8), das 16h às 18h. Empreendedores e trabalhadores do setor devem clicar AQUI para realizar a inscrição.

Selos vão indicar que o estabelecimento passou por capacitação e segue normas de segurança contra COVID-19 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgaçã)

“O selo vai referendar as empresas do setor de alimentação que estão de acordo com as boas práticas de combate à COVID e um número de identificação, distribuído pela Vigilância Sanitária que vai vistoriar as medidas adotadas, ficará disposto em um local visível da empresa para conhecimento da população e turistas”, ressalta o superintendente.

A iniciativa tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Minas), do Sindicato do Comércio Hoteleiro e Similares do Planalto de Araxá (Sindhorb) e da Sala Mineira do Empreendedor.