Rede municipal de ensino de Valadares terá volta às aulas em 1 de setembro

A biblioteca da E.M. Sillas Crespo foi um dos espaços revitalizados para a volta às aulas (foto: Leonardo Morais Divulgação) As aulas presenciais nas escolas da rede municipal de Governador Valadares serão retomadas no dia 1 de setembro, seguindo as normas de enfrentamento à COVID-19, conforme informou nesta quarta-feira (25/8), a Secretaria Municipal de Educação (Smed).

Para uma retomada segura, os servidores da Smed visitaram todas as 62 escolas do município, na área urbana e nos distritos. As visitas, segundo a SMED, foram essenciais para mudanças necessárias nos espaços que serão ocupados pelos 19,8 mil da rede municipal, com segurança.

“Vale afirmar que a presença dos alunos em sala de aula é facultativa. Os pais podem continuar optando pelo ensino remoto, que será oferecido por meio da TV aberta, até o fim deste ano”, disse o secretário.



Escolas revitalizadas

Na retomada, os alunos vão encontrar muitas escolas de cara nova, como a E.M. Reverendo Sillas Crespo, no Bairro Vila dos Montes, que pouco antes do início da pandemia estava com problemas estruturais. “A nossa escola estava desabando. Um teto inteiro caiu e por pouco não atingiu os professores que estavam em reunião”, disse a diretora Jeane Grace Alencar.

Essa escola foi totalmente reformada e ganhou cozinha, área de serviço, banheiros e quadras de esportes, salas com piso em porcelanato, pintura com desenho e muitas cores, além de 30 computadores, móveis novos e aparelhos de TV de 65 polegadas.

Toda a reforma foi feita durante o período em que os alunos estavam em casa, assistindo as aulas on-line, pelo computador ou pelo canal 13.2 da TV Alterosa, parceira da Smed para o desenvolvimento das ações educacionais em Governador Valadares.

Várias outras escolas da área urbana, como a E.M. Professor Damon de Lima, E.M. Ivo de Tassis, E.M. Professora Laura Fabri, E.M. Padre Eulálio Lafuente Elorz e E.M. Vicente Petronilho, no Córrego dos Bernardos, receberam obras de revitalização, como nas instalações sanitárias, piso, paisagismo; substituição de vidros danificados e equipamentos.