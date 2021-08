Brumadinho: Vale prorroga pagamento emergencial aos atingidos por 60 dias

Área atingida pelo rompimento da barragem em Brumadinho (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) A mineradora Vale anunciou nesta quarta-feira (25/8) que irá prorrogar o pagamento emergencial aos atingidos pelo rompimento da Barragem B1, em Brumadinho, na Grande BH, por até 60 dias. A iniciativa, que seria finalizada em 31 de agosto, terá continuidade nos mesmos moldes atuais.









Dos R$ 37,68 bilhões previstos no acordo, R$ 4,4 bilhões serão destinados para a execução do novo molde de pagamentos. O valor será depositado em juízo já com as deduções dos depósitos emergenciais e os custos operacionais a partir de junho.





Esta é a segunda vez que os pagamentos emergenciais por parte da Vale são adiados desde o fechamento do acordo, em fevereiro. No dia 1º de junho, a mineradora já havia anunciado que os depósitos aconteceriam por mais 60 dias , que cairia no dia 31 de agosto.