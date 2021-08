Menina de 12 anos é enganada na internet e estuprada por homem de 51 anos

Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) foi responsável pela prisão em São José do Rio Preto (foto: Reprodução/Google Street View) Um homem de 51 anos se passou por adolescente em rede social para atrair e estuprar uma menina de 12 anos, em um sítio em Fronteira, cidade no Triângulo Mineiro. É o que revelam os policiais responsáveis pela prisão do suspeito em São José do Rio Preto, no interior paulista.

As autoridades esclarecem que a menina foi sequestrada pelo homem em Mirassol, também no interior de São Paulo, na madrugada de sábado (21/8). A garota teria saído de casa, sem falar com os pais, para encontrar com um suposto adolescente que conheceu na internet - a polícia não divulgou em qual rede social.

O policial explica que, na sequência, o suspeito levou a menina até uma propriedade rural dele, em Fronteira, a cerca de 80 km de Mirassol.

A vítima relata que, ao chegar no sítio, o suspeito teria oferecido um copo de suco e um prato de macarronada. Após consumir os alimentos, ela afirma que desmaiou e, quando acordou, horas depois, percebeu que tinha sido violentada sexualmente.

Ela foi deixada em Mirassol, pelo suspeito, na madrugada de segunda-feira (23/8). Pouco tempo depois, o homem foi preso por uma equipe do Batalhão de Ações Especiais (Baep) em São José do Rio Preto (SP) - sendo encaminhado para a carceragem da Divisão Especializada em Investigações Criminais (Deic) desta cidade.

Exames

A menina passou por exames de corpo delito no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto, onde foi constatado que sofreu violência sexual e hematomas no corpo.

Após o exame, a adolescente foi submetida a tratamento médico para vítimas de violência sexual e liberada aos cuidados da família.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Mirassol.