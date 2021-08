Veja quando e onde pessoas com 18 e 19 anos devem se vacinar em Timóteo

Jovens de 18 e 19 anos devem ficar atentos aos horários de cada faixa etária (foto: Prefeitura de Timóteo/Divulgação)

Timóteo chegou à última faixa etária da população adulta na primeira dose da vacinação contra COVID-19. A cidade do Vale do Aço imuniza as pessoas com 18 e 19 anos nesta sexta-feira (27/8). A campanha também será destinada à população em geral que ainda não se vacinou.