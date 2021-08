'Alento para as famílias', diz Zema sobre corpo achado em Brumadinho

Romeu Zema durante assinatura de termo de reparação da Tragédia de Brumadinho (foto: Cristiano Machado/Imprensa MG - 28/07/2021)

O governador Romeu Zema (Novo) se manifestou sobre o corpo encontrado em meio à lama de Brumadinho, na Grande BH, nesta terça (24/8). Ele classificou o fato como “alento para as famílias”.“Com incansável trabalho, os bombeiros de Minas localizaram hoje, por volta das 17h, mais uma joia ainda desaparecida na tragédia em Brumadinho. É um alento para as famílias que aguardam a localização e identificação das vítimas do rompimento da Mina do Córrego do Feijão”, escreveu Zema.

Apesar do chefe do Executivo estadual tratar o fato como localização de “mais uma joia ainda desaparecida”, a Polícia Civil ainda precisa identificar se o corpo é ou não de uma das 10 vítimas ainda sumidas na tragédia.



Isso porque o corpo pode pertencer a uma vítima já identificada pelo Instituto Médico-Legal (IML). No entanto, os bombeiros tratam o achado com otimismo pela “integralidade” do corpo.



A vítima estava na área que se denomina Remanso 1, do lado direito do distrito de Córrego do Feijão, onde ficava a barragem da Vale. No total, 270 pessoas morreram em 25 de janeiro de 2019.



O achado aconteceu por volta das 16h45 desta terça. Os militares acreditam se tratar de um homem.



O processo de identificação leva um tempo indeterminado. A Polícia Civil deslocou uma equipe de peritos para iniciar os trabalhos de identificação do corpo.



Este é o 942º dia da Operação Brumadinho do Corpo de Bombeiros. De acordo com o major Rafael Neves Cosendey, que está no local, os trabalhos vão seguir durante toda a noite para tentar localizar outras vítimas.