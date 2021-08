Polícia prende integrantes de quadrilha de roubo de cargas em Pirapora

Polícia ainda procura pelo restante da carga e dos integrantes do grupo especializado em roubo de cargas (foto: PCMG)

Com a prisão de quatro homens entre 23 e 41 anos, nesta sexta-feira (20/8), nas proximidades de Pirapora, no Norte de Minas, policiais do Departamento Estadual de Investigação de Crimes contra o Patrimônio (Depatri) desarticularam parte de uma quadrilha especializada em roubos de cargas. Desta vez, eram cigarros, avaliados em R$ 7 mil. Três carretas foram apreendidas. Toda a carga foi recuperada. Além disso, foram apreendidos mais três veículos, utilizados no crime, e um adolescente foi apreendido.

As carretas seguiam do Triângulo Mineiro para Recife e Natal, no Nordeste do país. Elas tinham sido interceptadas pelos ladrões. O grupo criminoso rendeu os motoristas e os manteve reféns em uma área rural, às margens da rodovia. Os criminosos ainda obrigaram alguns trabalhadores rurais a fazer o transbordo de parte da carga para outros caminhões menores.

A polícia tomou conhecimento do roubo e partiu para rastreamentos, descobrindo as carretas na BR-135, próximas a Pirapora. Segundo o delegado João Prata, os quatro presos são apenas parte do grupo de criminosos e as investigações prosseguem até que todos sejam presos.

“A prisão foi de uma parte da quadrilha, que atuava na região com o roubo de cargas consideradas de alto valor. Agora, as investigações continuam para a prisão do restante do grupo”, afirma o delegado.

Os envolvidos presos já possuem passagens por diversos crimes e responderão por associação criminosa, roubo qualificado, corrupção de menor, adulteração de veículo e cárcere privado.