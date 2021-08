Mulher suspeita de participar de homicídio é presa em Janaúba, Norte de MG

Somente agora a polícia descobriu o envolvimento da mulher no crime ocorrido ano passado em Janaúba (foto: Ricardo Alves/Divulgação/em.com.br/22/06/2020)

Depois de nove meses de investigações, a polícia de Janaúba prendeu nesta sexta-feira (20/8) o segundo suspeito do assassinato de um homem de 23 anos, ocorrido em 18 de novembro do ano passado, em Janaúba, no Norte de Minas. Trata-se de uma mulher, cujo namorado, seu parceiro no assassinato, já estava preso desde junho.

O crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas. A vítima e o namorado se tornaram desafetos depois que o primeiro expulsou o segundo do bairro onde comercializavam drogas. Havia uma disputa por pontos de vendas de drogas.

Foi quando o namorado e a mulher decidiram por executar a vítima. No dia do crime, a vítima saía da casa de sua irmã, na Rua Nossa Senhora de Fátima, no Bairro São Lucas, sendo morto por dois tiros.

Em seguida ao crime, o namorado da mulher, autor dos disparos, fugiu para um matagal e depois da cidade. Ele foi preso em 29 de junho, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Segundo as investigações, o crime foi motivado por vingança e a mulher teria ajudado na execução, desde o planejamento. Os policiais levantaram que a vítima havia expulsado o suspeito do Bairro São Lucas. Os dois eram rivais na venda de drogas no local. A mulher foi encaminhada para o sistema prisional.