Cruzeiro: trânsito é tranquilo no entorno do Mineirão mesmo com acidente

O trânsito de carros éno fim da tarde desta sexta-feira (20/8) em vias de acesso ao Mineirão, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, onde ocorrerá a %u200Bpartida entre Cruzeiro e Confiança. Nem mesmo um acidente entre caminhão e micro-ônibus refletiu em congestionamento.

A batida entre o veículo pesado e o ônibus suplementar 54B foi registrada na Avenida Antônio Abrahão Caram, esquina com Coronel Oscar Paschoal. Uma pista chegou a ser interditada, mas a BHTrans agiu rápido e o trânsito foi totalmente liberado rapidamente.

O Waze indicou, por volta das 18h, apenas uma pequena retenção na

A BHTrans implantou algumas alterações no trânsito no entorno do estádio com o objetivo de garantir mais fluidez e conforme aos torcedores. Todas as vias de acesso ao estádio serão bloqueadas para os veículos, exceto aos moradores e torcedores que apresentarem o ingresso para assistirem ao jogo.

"Para os veículos que acessam a avenida Abrahão Caram, no sentido Mineirão, temos vários bloqueios na proximidade do Mineirão. Um deles é na Abrahão Caram com Alameda das Acácias. Os veículos que não são de torcedores são direcionados para Alameda das Acácias e, posterior, para a Avenida Coronel Dias Bicalho, sentido Orla da Lagoa", exemplifica o inspetor João Marinho, da GMBH.

Ainda segundo a empresa de trânsito, com as interdições, o fluxo de veículos e todas as linhas que circulam no entorno do Mineirão serão desviados. Todos os pontos no entorno do estádio serão desativados e os usuários deverão usar os pontos localizados ao longo do desvio.



De acordo com a BHTrans, faixas de pano estão afixadas para orientar os motoristas. Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, composto por BHTrans, Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Guarda Municipal, monitoram o trânsito na região.

Confira os locais dos bloqueios:

Av. Pres. Carlos Luz com Av. Alfredo CamarateAv. Cel. Oscar Paschoal com Av. Otacílio Negrão de LimaAv. das Palmeiras com Av. Cel. José Dias BicalhoAv. Antônio Abrahão Caram com Alameda das Acácias DedoAtenção! As linhas de ônibus serão desviadas e os pontos de embarque e desembarque desativados. Para desembarque, o ponto mais próximo do estádio será na Av. Chaffic Ferreirta, 611.

Expectativa após aglomeração

A volta da torcida em jogos realizados em Belo Horizonte, após a paralisação de um ano e meio causada pela pandemia, ocorreu na quarta-feira (18/8), com Atlético e River Plate pela Libertadores. E proporcionou cenas de aglomeração no entorno do Mineirão e em bares espalhados pela capital mineira.





No dia seguinte, o prefeito de Belo Horizonte afirmou que "se desesperou" ao ver a cena no Mineirão. "Do jeito que está não vai ter, não. Isso foi um acerto entre o Mineirão e o Atlético. Quando vi aquela cena no Mineirão, eu desesperei. Ontem mesmo entrei em contato com o secretário de Saúde (Jackson Machado)", afirmou o mandatário em entrevista ao Bom dia Minas, da TV Globo.





Reunião nesta sexta-feira (20/8) entre Prefeitura de Belo Horizonte, América, Atlético, Cruzeiro e Mineirão definiram novas normas. Confira as principais definições:





Barreira no entorno do estádio





Será feita uma operação semelhante à realizada na Copa do Mundo: só entra em um determinado perímetro quem tiver ingresso para o jogo. A prefeitura se comprometeu a instalar "barreiras" nas ruas a partir das quais só passarão moradores e quem tiver os tíquetes do duelo.





Reforço na fiscalização





Após a conclusão de que a fiscalização foi falha no jogo do Atlético, na última quarta (18/8), a Guarda Municipal e outros órgãos responsáveis (como os profissionais do Controle Urbanístico e Ambiental da PBH) se comprometeram a reforçar a operação em relação a ambulantes e "flanelinhas".





Horário de entrada





Para o jogo entre Cruzeiro e Confiança, na noite desta sexta-feira (20/8), o torcedor deverá entrar nas dependências do Mineirão até às 21h, portanto, meia hora antes do apito inicial. A medida tenta inibir as aglomerações que precedem a partida.





Mais orientações





A administradora do estádio se comprometeu a exibir as orientações de maneira ainda mais frequente do que ocorreu na partida entre Atlético e River Plate. Os agentes do Mineirão foram orientados a reforçar a fiscalização, falha na quarta.





Normas mantidas





Mesmo com os reforços, as principais normas para barrar a propagação da COVID-19 continuam. O uso de máscara e a manutenção do distanciamento social seguem obrigatórios, assim como a higienização frequente das mãos. Para ingressar no estádio, também é preciso apresentar teste negativo para o vírus (RT-PCR ou de antígenos).





As autoridades locais permitem o uso de 30% da lotação total do estádio. No caso do Mineirão, pouco menos de 18 mil ingressos são colocados à venda por partida. Na última quarta, 17.030 foram ao estádio acompanhar Atlético x River.

