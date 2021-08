Veja quando e onde pessoas de 22 a 24 anos devem se vacinar em Uberaba

Vacinação contra COVID-19 avança e chega às pessoas de 25 anos em Uberaba nesta quinta-feira (19/8) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) vacinas contra COVID-19, Uberaba anuncia que deseja vacinar todas as pessoas acima de 22 anos até a próxima terça-feira (24/8). A cidade do Triângulo Mineiro definiu os locais e horários da imunização. Com a previsão da chegada de novas remessas decontraanuncia que deseja vacinar todas as pessoas acima de 22 anos até a próxima terça-feira (24/8). A cidade do Triângulo Mineiro definiu os locais e horários da imunização. Entre quinta (19/8) e amanhã (20/8), a aplicação realizada pela prefeitura de Uberaba é voltada para pessoas com 25 anos. No sábado (21/8), será a vez das pessoas com 24 anos. LEIA MAIS 11:01 - 19/08/2021 Kalil defende vacinação compulsória de servidores municipais em BH

Em todos os dias citados, o horário de vacinação será das 8h30 às 16h. A exceção fica por conta da UMS Valdemar Hial Júnior, no Tancredo Neves, onde a imunização é aplicada até mais tarde, às 20h.

Os locais disponibilizados para a população de Uberaba também são os mesmos em todos os dias úteis. No sábado, a exceção, é realizada apenas nos drives da Funel e Shopping Uberaba.

Confira todos os locais nos dias úteis:

Aluízio Prata, no bairro Elza Amui

Maria Tereza, no bairro de Lourdes

Dr. Romes Cecílio, no Morumbi

Ézio de Martino do Boa Vista que está realizando a aplicação no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças

UMS Valdemar Hial Júnior, no Tancredo Neves (as doses são aplicadas até às 20h)

“Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome da pessoa a ser vacinada, lembrando que como comprovante de residência vale conta de: água, luz, telefone fixo ou móvel, cartão de crédito, plano de saúde, boleto de compras, título de eleitor ou alguma correspondência”, lembra a Secretária de Saúde de Uberaba.



A gestão municipal reforça ainda que, caso o título de eleitor da pessoa não for de Uberaba, ela deverá estar registrada no Sistema Saúde da Prefeitura, sistema pelo qual são cadastradas as informações sobre tratamentos de saúde que a pessoa já tenha feito, incluindo o registro do Cartão do SUS, que é necessário apresentar até mesmo nos planos de saúde, caso a pessoa só faça tratamento de forma particular.

Segunda dose

As pessoas agendadas para tomar a 2ª dose do imunizante em Uberaba devem seguir a data estipulada no Cartão de Vacinas e podem completar a imunização, entre 8h30 e 16h, nos seguintes pontos de vacinação:

Funel

Shopping Uberaba

E unidades de saúde dos bairros Elza Amuí, de Lourdes, Morumbi e Boa Vista

UMS Valdemar Hial Jr, no Tancredo Neves (aplicação até 20h)

Triângulo Sul receberá mais de 30 mil doses

Segundo informações do superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, na tarde desta sexta-feira (20/8) chegarão para esta região um total de 32.652 doses de vacinas contra a COVID-19.

Duas novas remessas de doses da vacina contra a COVID-19 chegam a Uberaba na sexta e são distribuídas às cidades da Triângulo Sul no sábado (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, a cidade já recebeu um total 308.443 doses de vacina, sendo que 284.467 já foram aplicadas. Destas, 203.133 da 1ª dose, 73.409 da 2ª dose e 7.925 doses únicas.

COVID em Uberaba

Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, de um total de 103 leitos UTI/COVID disponíveis para pacientes graves, 63 estão ocupados. Desse total, 60 são disponibilizados pela rede pública, na qual 39 estão internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 24 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria COVID, a situação é a seguinte: 61 pacientes internados em 131 leitos disponíveis.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 38.509 casos positivos da doença, sendo que 1.256 pessoas morreram.

Nas últimas 24 horas foram contabilizados na cidade 96 novos casos da doença e nenhuma morte.