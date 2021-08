Veja quando e onde pessoas com 28 anos devem se vacinar em Araxá

Araxá possuí 29.138 pessoas completamente imunizadas contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

recebeu mais um lote com 3.634 vacinas, com isso, anunciou a imunização contra COVID-19 de pessoas comnesta quinta-feira (19/8). Trabalhadores da Indústria e Construção Civil com a mesma idade também estão convocados.

Aplicação da 2ª dose

A imunização da 2ª dose da Pfizer será realizada nesta quinta (19) e sexta-feira (20), exclusivamente na Unisa, das 8h às 16h, de acordo com o cartão de vacina ou doses em atraso.

Já a aplicação da 2ª dose das vacinas CoronaVac e AstraZeneca também ocorre até sexta-feira (20), no mesmo horário, conforme cartão de vacina e também para quem possuí doses atrasadas. Para receberem estes fabricantes, as pessoas devem procurar as unidades de saúde Unisa, Unioeste e ESF do Pão de Açúcar.

Cronograma de vacinação em Araxá

Vacinação por idade - SESC

28+ (28 a 59 anos)

Dia e horário: 19 de agosto (quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) - SESC

28+ (28 a 59 anos)

Dia e horário: 19 de agosto (quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver); cópia (xerox) da Carteira de Trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

2ª dose Pfizer: Conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso - UNISA

Dias e horários: 19 e 20 de agosto (quinta e sexta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

2ª dose CoronaVac e AstraZeneca: Conforme Cartão de Vacina ou doses em atraso - UNISA, UNIOESTE e ESF PÃO DE AÇÚCAR

Dias e horários: 19 e 20 de agosto (quinta e sexta) – 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.

1ª dose já contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil) - UNISA

Dias e horários: 19 e 20 de agosto (quinta e sexta) – 8h às 16h

Grupos aptos: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

Gestantes, Puérperas e Lactantes - UNISA

Dias e horários: 19 e 20 de agosto (quinta e sexta) – 8h às 16h

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

Imunização em Araxá

Os dados do vacinômetro divulgados hoje (18/8) pela Prefeitura de Araxá apontam que a cidade já recebeu 98.707 vacinas. Entre elas, 88.903 já foram aplicadas e 9.804 estão destinadas para aplicação.

A Campanha de Imunização na cidade já tem 59.765 pessoas vacinas com a primeira dose; 24.195 com a segunda e 4.943 com a vacina de dose única.

Números nas últimas 24h

Nesta quarta-feira (18/8), a secretaria de Saúde de Araxá informou mais 17 novos casos de Covid-19. Não houve registro de óbitos.

O boletim epidemiológico aponta ainda a ocupação de 75% dos leitos de UTI, com sete leitos ocupados dos nove disponíveis. A cidade Perdizes é que a possuí mais internações: são quatro, seguida por Santa Juliana que tem dois pacientes. As cidades de Araxá, Ibiá e Pratinha têm uma internação cada.

Boletim da Covid-19 em Araxá, em 18/8 (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

A ocupação dos 20 leitos clínicos está em 30%. Araxá possui quatro internações, e Ibiá duas.

Na somatória, Araxá já registrou 14.285 casos de Covid-19 e 230 óbitos. Atualmente 245 pessoas se recuperam em casa da doença.

A aplicação vai ocorrer no Sesc. A 1ª dose na cidade do Alto Paranaíba continua ainda sendo aplicada para demais grupos já contemplados (exceto por idade e trabalhadores da indústria e construção civil), na Unisa, até sexta-feira (20/8).