Galo na Libertadores: confira o trânsito no entorno do Mineirão

O trânsito no entorno do Mineirão foi bloqueado nesta quarta-feira (18/08) por causa do jogo entre Atlético e River Plate, pela Copa Libertadores da América. A interdição foi feita pela BHTrans às 16h30 durante início da operação especial de trânsito e transporte.

Para a segurança de todos, a BHTrans orienta os motoristas a redobrar a atenção e respeitar a sinalização implantada e os agentes de trânsito.

A BHTrans informou que “em função das restrições impostas pela pandemia do Coronavírus, ônibus do transporte coletivo e veículos fretados não terão acesso ao entorno do estádio”.

Para o plano operacional de entrada do jogo, a Avenida Antônio Abrahão Caram foi interditada na interseção com a Avenida Coronel Oscar Paschoal, no sentido da Avenida Antônio Carlos.

Agentes da BHTrans estarão presentes nos principais pontos orientando os condutores e monitorando o trânsito.

Todos os pontos no entorno do estádio foram desativados e os usuários deverão usar os pontos localizados ao longo do desvio. Para desembarque dos torcedores, o ponto mais próximo ao estádio está localizado na Avenida Chaffir Ferreira, em frente ao número 611.

Linhas 64 e 67

Sentido Estação/Centro: ...Av. Antônio Abrahão Caran, Alameda das Acácias, Av. José Dias Bicalho, Av. das Palmeiras (à dir.), Av. Chaffir Ferreira, Av. Otacílio Negrão de Lima, Av. Alfredo Camarate, Av. Pres. Carlos Luz...

Sentido Centro/Estação: ..., Av. Pres. Carlos Luz, Av. Alfredo Camarate, Av. Otacílio Negrão de Lima, Av. Chaffir Ferreira, Av. das Palmeiras (à dir.), Av. José Dias Bicalho, Av. Pres. Antônio Carlos (sentido Centro – Pista Mista), retorno no Viaduto José Alencar, Av. Pres. Antônio Carlos (sentido Bairro – Pista Exclusiva) ...

Linha 5106

Sentido BH Shopping/Bandeirantes: ...Av. Antônio Abrahão Caran, Alameda das Acácias, Av. José Dias Bicalho, Av. das Palmeiras (à dir.), Av. Chaffir Ferreira, Av. Otacílio Negrão de Lima ...

Sentido Bandeirantes/BH Shopping: ... Av. Otacílio Negrão de Lima, Av. Chaffir Ferreira, Av. das Palmeiras (à dir.), Av. José Dias Bicalho, Av. Pres. Antônio Carlos ...

Linhas 503 e 504

Sentido Bairro/Centro: ...Av. Antônio Abrahão Caran, Alameda das Acácias, Av. José Dias Bicalho, Av. das Palmeiras (à dir.), Av. Chaffir Ferreira, Av. Otacílio Negrão de Lima, Av. Alfredo Camarate, Av. Pres.Carlos Luz...

Sentido Centro/Bairro: ..., Av. Pres. Carlos Luz, Av. Alfredo Camarate, Av. Otacílio Negrão de Lima, Av. Chaffir Ferreira, Av. das Palmeiras (à dir.), Av. José Dias Bicalho, Av. Pres. Antônio Carlos ....

Aglomeração

A Guarda Civil de Belo Horizonte reforçou que a atuação dos guardas municipais estará relacionada também com a fluidez do trânsito, em parceria com a BHTrans, e com o combate a aglomerações nas proximidades do Mineirão, juntamente com a Polícia Militar. Confira a nota:



"O efetivo da Guarda Municipal estará nas ruas, sobretudo no entorno do Mineirão, para garantir o cumprimento das medidas estabelecidas pela Prefeitura relacionadas com o retorno do público aos estádios, apoiando os fiscais de Controle Urbanístico e Ambiental nesta tarefa.





As ações da Guarda Municipal serão orientadas também com base no monitoramento de imagens captadas pelo Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), com suas 2.145 câmeras espalhadas pela cidade, que possibilitam flagrar a prática de irregularidades diversas, como a atuação de flanelinhas, casos de dano ao patrimônio público, entre outros."