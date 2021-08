Ônibus intermunicipais já circulam nesta terça (17/8) com preços mais caros

Reajuste no valor das passagens de viagens intermunicipais em Minas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press.) ônibus coletivos que fazem viagens intermunicipais em Minas Gerais circulam a partir desta terça-feira (17/8) já com novos preços das passagens. O reajuste no valor foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra). Oscoletivos que fazem viagensemcirculam a partir desta terça-feira (17/8) já com novos preços das passagens. O reajuste no valor foi autorizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

Ainda de acordo com a Seinfra, as linhas operadas com veículos rodoviários terão reajuste médio de 5,82%, enquanto os serviços que são operados com veículos urbanos terão a correção média de 3,55%.

A Seinfra ressalta que os valores da tabela estabelecem o patamar máximo que poderá ser cobrado e, conforme estabelecido na Resolução nº 22/2018, as concessionárias que prestam serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal estão autorizadas a adotar tarifas promocionais em horários específicos, não sendo obrigatória a oferta da promoção em todas as poltronas de uma mesma viagem.

O reajuste anual está previsto nos Decretos nº 47.767 e 44.603 e no contrato de concessão para a prestação do serviço. No ano passado, em função da pandemia de COVID-19, ele não foi colocado em prática.

De acordo com o órgão, a atualização das tarifas "visa à correção da defasagem dos valores ocorridos nos 12 meses antecedentes, considerando a variação dos preços dos insumos, tais como combustíveis, peças de reposição, manutenção, depreciação do veículo, tributos, remuneração da mão de obra, entre outros".

O Sistema Intermunicipal de Transporte abrange ônibus que circulam entre a capital e as cidades do interior e também as rotas entre cidades mineiras. No total, o sistema conta com uma frota de 3.570 veículos, que atualmente atendem a uma média mensal de 2,9 milhões de passageiros.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira