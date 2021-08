Batida entre caminhões e um carro fere três pessoas em BH

Um acidente envolvendo três veículos feriu três pessoas no, na altura do Bairro Universitário, na Região da Pampulha, na madrugada desta terça-feira (17/8).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de um caminhão perdeu o controle da direção, quebrou a mureta de proteção das pistas e bateu em outro, que estava parado no acostamento com problemas mecânicos. Uma kombi também foi atingida.Os bombeiros trabalhavam para resgatar duas vítimas presas às ferragens. Uma delas já foi retirada e encaminhada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, em Venda Nova, com suspeita depelo corpo. Outro motorista foi ejetado para fora da cabine de um dos caminhões para a pista. Socorrido pelo SAMU, ele também foi levado ao Risoleta Neves.

Engarrafamento quilométrico





7h38 Cristiano Machado - Retenção, sentido bairro/centro, entre Dep. Último de Carvalho e Rotatória São Gabriel em função dos reflexos do acidente no Anel Rodoviário. Lentidão na região do entorno da Rotatória São Gabriel (Cristiano Machado com Anel Rodoviário) %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) August 17, 2021



O acidente provoca congestionamento de mais de 7 km no local - do Anel ao Carlos Prates. As 6h25, a via no sentido Vitória (ES) foi parcialmente liberada. O lado oposto, sentido Rio de Janeiro, permanece interditado.

Na Avenida Cristiano Machado, a batida afeta inclusive a operação das linhas 6350 e 8350 e 8151. Agentes da BHTrans já estão no local para orientar os usuários.

Quatro guarnições permanecem no local para garantir a segurança do tráfego, já que houve. Os militares jogaram serragem no local para conter o espalhamento da substância.