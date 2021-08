ANS vai investigar planos que exigiam assinatura do marido para inserir DIU

Duas operadoras aboliram a exigência do consentimento do marido para inserção do DIU após a repercussão do caso (foto: Sarah Mirk/Creative Commons)





17:45 - 04/08/2021 MG: plano de saúde exige consentimento do marido para colocar DIU em mulher Unimed, responsáveis pelo atendimento a cerca de 50 municípios: a de João Monlevade, na Região Central de Minas, a de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, e a de Ourinhos, em São Paulo. A investigação mira três unidades da, responsáveis pelo atendimento a cerca de 50 municípios: a de, na Região Central de Minas, a de, no Centro-Oeste mineiro, e a de Ourinhos, em São Paulo.





A ANS enviou ofícios as cooperativas solicitando esclarecimentos sobre a imposição, exposta no início de agosto pelo jornal "Folha de S.Paulo". Com base nas respostas, a agência reguladora vai analisar se dará prosseguimento à investigação





Após a repercussão do caso, as cooperativas de Divinópolis e Ourihos afirmaram, à "Folha", ter abolido a exigência. A de João Monlevade, por sua vez, justificou o protocolo. A direção diz a assinatura do termo de consentimento pelo casal é apenas uma recomendação.





O processo administrativo foi aberto em 5 de agosto, por iniciativa do presidente da agência, Paulo Rebello.





A Defensoria Pública de São Paulo também se manifestou sobre o episódio. O órgão enviou um ofício à Unimed Ourinhos pedindo esclarecimentos sobre a exigência, além de ampla divulgação às consumidoras sobre o fim da imposição. A Defensoria pede ainda que a unidade informe como pretende evitar que outras mulheres passem pela mesma situação.





As três instituições foram acionadas ainda pelo Procon, junto a outras nove empresas. O órgão deu 72 horas para as operadoras detalharem a oferta de métodos contraceptivos femininos e masculinos, incluindo informações como as modalidades oferecidades, exigências para a realização de procedimentos, bem como os critérios exigidos para o atendimento do público, devidamente fundamentados na legislação brasileira.

