Organizadores de festas clandestinas são multados em R$ 20 mil em JF

Agentes de fiscalização da Prefeitura de Juiz de Fora encerram evento irregular no Bairro Sagrado Coração, no último sábado (14/8)

Em desrespeito aos protocolos sanitários contra a COVID-19, festas clandestinas marcaram esse fim de semana em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ao todo, três eventos, cada um deles com mais de 100 pessoas, foram encerrados por órgãos de fiscalização e segurança pública do município. Autos de infração emitidos para os organizadores somam R$ 40 mil.

O flagrante mais recente aconteceu nesse domingo (15/8) após a Polícia Militar (PM) receber uma denúncia de que uma festa irregular estaria acontecendo na Estrada Ribeirão das Flores, na zona norte da cidade, com a presença de dois homens armados.

Chegando ao local, os policiais se depararam com mais de 100 pessoas no espaço. Conforme as imagens que os teve acesso, os militares, em forte abordagem verbal, mandaram que todos se sentassem no chão.