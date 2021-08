Peixes mortos aparecem boiando em rio de Itapecerica

Peixes mortos apareceram boiando em um trecho do rio que corta a comunidade de Sucupira, na zona rural de Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Imagens foram registradas por um internauta.

O auxiliar de manutenção e edificações Ítalo Gomes foi levar o filho para pescar no rio Velho, como é conhecido, nesse domingo (15/8), quando foi surpreendido com a cena. “Cheguei lá e me deparei com essa situação. Uma tristeza. Desanimei e voltei para trás”, contou.