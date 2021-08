Obras avançam e Piscinão para prevenir enchentes em Venda Nova ganha forma

Empreendimento vai ajudar a conter as águas das chuvas e acabar com os constantes alagamentos na região (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Uma grande bacia capaz de conter as águas das enchentes e, finalmente, pôr fim a um problema que vem assolando Belo Horizonte há décadas. Grande intervenção feita pela prefeitura para minimizar as consequências das chuvas, o Piscinão de Venda Nova já ganha forma na Avenida Vilarinho. As obras foram iniciadas em março do ano e estão orçadas em R$ 20 milhões.

A obra tem supervisão da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap), com previsão de término para o final de 2021. Com as obras já em curso, a BHTrans precisou desviar o trânsito no local, eliminando a faixa exclusiva para ônibus.





A PBH emitiu decreto no ano passado para anunciar a desapropriação de lotes nos bairros Santa Mônica, Candelária, Flamengo, Piratininga e Mantiqueira e iniciar a intervenção. No local, será feita uma grande obra de drenagem dos córregos Vilarinho, Nado e Ribeirão Isidoro.









O projeto inicial prevê que a caixa de captação tenha 2,5 mil metros quadrados, com capacidade para armazenar 10 milhões de litros de chuva. A intervenção vai permitir que o volume excedente do escoamento superficial seja abrigado, corrigindo o problema da drenagem da Avenida Vilarinho.

Etapas

Na primeira etapa, foram iniciadas as intervenções de tratamento do fundo de vale e controle de cheias nos córregos Lareira e Marimbondo, afluente do córrego do Nado. Foram feitas redes de drenagens e interceptoras de esgoto, urbanização e construção de duas bacias. O custo desta fase foi de aproximadamente R$ 40 milhões.





Na segunda etapa, está prevista a construção de uma grande caixa d´água, que vai captar água da chuva que vem sobre a pista e que voltaria justamente para o Ribeirão Isidoro.





Por fim, a terceira etapa prevê a consolidação dos reservatórios profundos Nado I e Vilarinho II, cada um com capacidade prevista de 115 mil metros cúbicos (m³).