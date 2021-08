Fabriciano anuncia retorno integral das aulas na rede municipal de ensino

Dentro da sala de aula, as crianças e os professores continuarão usando os EPIs contra a COVID-19 (foto: PMCF/Divulgação)

A terça-feira (17/8), em Coronel Fabriciano, será marcada pelo retorno integral das aulas na rede municipal de ensino. Até o fim do primeiro semestre deste ano, as creches para crianças de 0 a 3 anos e a educação inclusiva funcionavam com atividades remotas. Mas a partir desta terça-feira, o funcionamento será de 7h às 17h, diariamente.

A educação infantil (4 e 5 anos) e o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, não terão mais o sistema de revezamento em dias alternados. Agora, as aulas presenciais serão oferecidas em todos os dias da semana.

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius da Silva Bizarro (PSDB), explicou que a decisão de retomar as aulas de forma integral já vinha sendo estudada desde o segundo bimestre e aguardava apenas o avanço da vacinação.



“Todos os trabalhadores estão vacinados. Agora não temos mais motivos para não avançar também na educação”, disse.

O preparo das equipes da educação para o retorno seguro das creches foi destacado pelo prefeito para reafirmar que a sua decisão como acertada. “Nós voltamos com as aulas em janeiro para os alunos maiores. Agora vamos atender os menores, porque essa etapa da educação infantil é quando começam a desenvolver a personalidade e a autonomia. Nossa gestão está preparada para receber e educar nossos alunos”, disse.

Com o retorno integral, as creches voltam a abrir às 7h e encerrar as atividades às 17h. A gerente pedagógica Neuza Viana, comentou que “os pais que não se sentirem seguros para enviar as crianças poderão manter o sistema de atividades remotas. Já para os alunos do 1º ao 9º ano, não teremos mais essa possibilidade”.

O Secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, disse que está tudo pronto para o retorno. “Todos os CEMEIs (Centro Municipal de Educação Infantil) estão preparados. No nosso planejamento, a volta presencial de 0 a 3 anos é irreversível”, disse.

Mesmo com os servidores da educação vacinados contra a COVID-19, a SGEC não descuidou do protocolo contra a COVID-19 e continua exigindo o uso de máscaras faciais cobrindo nariz e boca, face shields, higienização das mãos e distanciamento.