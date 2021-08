Polícia recupera carga de mais de R$ 430 mil que havia sido desviada em MG

Dentre os maquinários estavam um pulverizador e seis perfuradores de solo (foto: Polícia Civil/Divulgação) Lagoa Grande, Vazante e Patos de Minas durante o final de semana. O objetivo foi recuperar uma carga de maquinários agrícolas que havia 'desaparecido' no início de agosto. Três homens foram presos durante a Operação 'Carga Pesada’ da Polícia Civil, desencadeada em, Vazante e Patos de Minas durante o final de semana. O objetivo foi recuperar umadeque havia 'desaparecido' no início de agosto.

Uma queixa de furto/roubo foi registrada na Polícia Civil de São Paulo, sendo a de Minas Gerais notificada. No sábado (14/8), os policiais foram até uma fazenda na zona rural de Lagoa Grande e encontraram parte do maquinário.



No local, dois irmãos foram presos. Um deles, de 38 anos, confessou ser o responsável pelos equipamentos e alegou que comprou de terceiros para revender. Já o outro, de 35 anos, disse que apenas ajudava na venda.

Parte do material recuperado em uma das fazendas (foto: Polícia Civil/Divulgação) Em uma outra fazenda, nas proximidades, foi encontrada outra parte dos maquinários.Entretanto, ainda faltavam alguns implementos. O suspeito, de 38 anos, indicou que havia vendido o material para um cidadão de Vazante.



Na madrugada desta segunda-feira (16/8), policiais civis compareceram numa fazenda daquele município e encontraram o restante do material. O fazendeiro, de 45 anos, disse que não tinha conhecimento da procedência dos produtos.

Os dois irmãos foram encaminhados para o presídio e o investigado, de 45 anos, liberado após pagar fiança.

Todo o material recuperado é avaliado em R$ 431.816,03: seis perfuradores de solo, uma pá agrícola modulada, dois guinchos e conjunto, uma máquina de fabricar blocos, um pulverizador, três ensiladeiras e uma roçadeira.

Participaram da operação 11 policiais civis, coordenados pelos delegados Vinícius Volf Vaz (Presidente Olegário), Érico Rodovalho (Patos de Minas) e André Luiz (Vazante).