Jiboia de 1,6m é encontrada ilegalmente em residência e homem é preso

Cobra foi apreendida e encaminhada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) (foto: PMMG/Divulgação) jiboia dentro de um aquário improvisado em uma residência em Juiz de Fora, a Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMG) prendeu em flagrante um homem de 36 anos, tutor do animal, nesse sábado (14/8). Após encontrar umadentro de umimprovisado em umaem Juiz de Fora, a Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMG)em flagrante um homem de 36 anos, tutor do animal, nesse sábado (14/8).

As diligências tiveram início após o recebimento de uma denúncia anônima relatando que uma cobra era mantida em cativeiro num imóvel no Bairro Marumbi, localizado na zona leste do município da Zona da Mata mineira.

“Então, ao ser questionado, o homem disse que a jiboia pertence a um amigo que, a princípio, deixaria o animal em sua residência por pouco tempo. No entanto, ele teria ido pra São Paulo a trabalho e não voltou mais”, explica o comandante ao Estado de Minas.

Conforme a PMMG, o animal não aparentava sinais de maus-tratos (foto: PMMG/Divulgação)

Um auto de infração foi lavrado no valor de R$ 3 mil, e o animal apreendido e encaminhado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas).

“A intenção é que a jiboia passe, agora, por um processo de reabilitação antes de ser reintroduzida na natureza”, informa o comandante, acrescentando que, no momento da apreensão, não foram identificados sinais de maus-tratos. “Aparentemente, era uma cobra bem cuidada”, complementa.

Após a prisão, o autor foi conduzido à 7º Delegacia de Polícia em Juiz de Fora para prestar depoimento. O autor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado, comprometendo-se comparecer à Justiça para esclarecimentos quando intimado.

O que diz a lei?

A prática de crimes contra a fauna silvestre é tipificada pela Lei 9.605/1998 – que dispõe sobre as sanções penais e administrativas para condutas que causam danos ao meio ambiente.

Nesse sentido, conforme o artigo 29 da referida legislação, quem “matar, perseguir, caçar, apanhar e utilizar espécies da fauna silvestre, nativas ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente” poderá ser penalizado com detenção de seis meses a um ano, além de multa.

A criação de animais silvestres é permitida somente para tutores credenciados no Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Ibama). No caso específico de cobras, a espécie não pode ser venenosa e deve ser adquirida junto a um criadouro ou estabelecimento autorizado pelo referido órgão ambiental.