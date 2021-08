Jovem invade escola armado e rende professores, mas acaba preso

Jovem foi flagrado pelo circuito interno de segurança da escola (foto: Reprodução)

Quatro profissionais da educação passaram por apuros nesta semana após uminvadir com umaonde estavam, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O rapaz de 18 anos rendeu, ameaçou e roubou as educadoras na terça-feira (10/8), mas acabou preso nessa sexta-feira (13/8).

As autoridades afirmam que o jovem estava encapuzado e invadiu a Escola Municipal Colibri com a espingarda. Quatro profissionais - entre professoras e demais funcionárias - estavam na unidade de ensino no momento e foram rendidas. Elas tiveram pertences roubados pelo autor. O circuito interno de segurança flagrou o crime.

Após rápida, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso após uma série de levantamentos da equipe de investigadores da Delegacia de Polícia Civil em Caeté nos pontos em que costumava frequentar. Ele foi detido pelos policiais fumando um cigarro de maconha.

Com o jovem, foi apreendida a camisa que utilizava por baixo do casaco quando invadiu a escola e rendeu as funcionárias sob a mira de arma de fogo. Conduzido para a Delegacia de Polícia, foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão pelo roubo e também lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo delito de posse de drogas para consumo pessoal.

Pelotão a 200m

A escola fica a cerca de 200m de um pelotão da Polícia Militar. Segundo a Prefeitura de Caeté, não havia alunos na escola no momento do assalto. Foram levados apenas pertences das servidoras. A administração municipal não especificou os itens roubados.



''As escolas municipais que permanecem fechadas ou se encontram em locais mais afastados da cidade contam com vigias dia e noite, além do monitoramento por câmeras'', disse a prefeitura por meio de nota.