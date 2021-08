Grupo protesta em BH pelo fim dos acidentes com animais em rodovias

Manifestantes se reúnem em frente a Cidade Administrativa (foto: Ramon Lisboa/EM/DAPRESS) Cidade Administrativa, na região Norte de Belo Horizonte, para protestar e pedir a intervenção do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), para o recolhimento de animais soltos em rodovias. Um grupo de apoiadores da causa animal se reuniu, neste sábado (14/8), em frente à, na região Norte de, para protestar e pedir a intervenção do governador de Minas Gerais,(Novo), para o recolhimento desoltos em rodovias.









“Estamos aqui para fazer um protesto contra a morte dos animais e pessoas, vítimas do trânsito em rodovias. Nosso objetivo principal é colocar o poder público para conversar e resolver o problema dos animais e pessoas. Não aguentamos mais ver tantas mortes”, disse o veterinário e coordenador do grupo de resgate do UniBH, Aldair Pinto.





No protesto, manifestantes usavam apitos e carregavam faixas e pediam a intervenção do estado. “#TODASASVIDASIMPORTAM”, dizia um cartaz. “Chega de mortes no trânsito de cavalos e pessoas”, anunciava outro.