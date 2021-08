Novo endereço: saiba mais sobre a mudança das Varas do Trabalho de BH

Varas do Trabalho que funcionam na Avenida Augusto de Lima também serão transferidas (foto: Jorge Gontijo/EM/D.A Press) Varas do Trabalho de Belo Horizonte e demais setores da Justiça do Trabalho estão mudando de endereço. Antes instaladas nos prédios da Avenida Augusto de Lima, 1.234 e Mato Grosso, 400 e 468, elas passam para a nova sede no prédio da Rua dos Goitacazes, 1.475, na Região Central da capital mineira. Durante todo o mês de agosto, todas as 48dee demais setores daestão mudando de endereço. Antes instaladas nos prédios da Avenida Augusto de Lima, 1.234 e Mato Grosso, 400 e 468, elas passam para a nova sede no prédio da, na Região Central da capital mineira.









Segundo a atual administração do Tribunal Regional do Trabalho (TRT), um dos fatores que motivou a mudança foi a restrição orçamentária imposta pelo “Teto de Gastos”, na Emenda Constitucional nº 95. Para o Órgão, essa nova política fiscal da União diminuiu os limites para investimentos e modernizações no orçamento da Justiça do Trabalho. Se tornou necessário, então, a adequação dos gastos a essa nova realidade.





A implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJE) também colaborou com a tomada de decisão. Com a possibilidade de realização das atividades do órgão virtualmente, o movimento de pessoas nas unidades foi reduzido.





Com o PJE tanto os funcionários do órgão, como toda a sociedade, podem retirar e entregar processos, receber guias de depósito judicial e alvarás, entregar e retirar documentos, obter informações sobre a tramitação processual, entre outras atividades.





Desde o ano passado, o prédio próprio vem sendo adaptado e estruturado para receber a força de trabalho que será deslocada.