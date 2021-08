Praça Milton Campos, esquina da Afonso Pena com Avenida do Contorno. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) termômetros podem chegar próximo dos 30°C na capital e no Norte de Minas. De acordo com os meteorologistas, há uma frente fria no Sul do estado, mas ela deve passar ligeiramente por Belo Horizonte, sem diminuir as temperaturas. frio intenso que atingiu os mineiros neste inverno está se afastando do estado. Nesta quarta-feira (11/8) ospodem chegar próximo dos 30°C na capital e no Norte de Minas. De acordo com os meteorologistas, há uma frente fria no Sul do estado, mas ela deve passar ligeiramente por, sem diminuir as

Ainda de acordo com o Inmet, Belo Horizonte terá céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca até o fim do dia. A menor temperatura foi 13,4°C, registrada nesta madrugada na estação automática da Pampulha e a máxima deve chegar aos 29°C, durante a tarde, período de maior aquecimento.

Já na Zona da Mata e toda faixa Leste, as primeiras horas da manhã foram de céu nublado com névoa úmida. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens, sem previsão de chuvas.

A temperatura mínima do estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, que registrou 3,2°C. Já a máxima, que pode chegar aos 35°C até o fim do dia, está prevista para o Norte do estado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais