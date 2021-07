Frio bate recorde em várias regiões do Brasil e cria cenários pouco comuns

Na manhã de ontem, a neve tomou conta da cidade de Urupema, na Serra Catarinense (foto: Fom Conradi/Estadão Conteúdo)

A frente fria que chegou ao país na última terça-feira (27/7) está se intensificando com o decorrer dos dias. Meteorologistas alertam que serão registradas temperaturas muito baixas em várias cidades do Sul do Brasil, como Curitiba, no Paraná, e Gramado, no Rio Grande do Sul, onde a neve alterou a rotina das cidades, trazendo transtornos para alguns e alegria para os turistas.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) revelou que a madrugada de ontem foi de fortes rajadas de vento e termômetros registrando baixas temperaturas. No Sul do Brasil, caíram flocos de neve em várias cidades, como em Gramado, onde o frio de 0°C levou as pessoas às ruas para contemplar o fenômeno raro.

O meteorologista do Instituto Geoclima Heriberto dos Anjos explica que a região é bem conhecida por ter este tipo de condição climática no inverno, por ser um local onde há muitas serras e o frio é mais intenso, e a queda de temperatura é mais constante".





“São várias as cidades onde foram registradas ocorrências de neve, com temperaturas negativas, como em Canela (RS), que marcou -1,5°C; Bagé (RS), -1°C; Caxias do Sul (RS), -0,8°C; e -4,6°C, em São José dos Ausentes (RS), onde ocorre o fenômeno todos os anos nesta estação”, conta o meteorologista.





“Há uma possibilidade de nevar pelos próximos cinco dias nesta região, mas com a perda de força da massa de ar polar nesta localidade, esta chance pode diminuir. O destaque desta frente fria são as geadas, que neste ano estão mais permanentes e devem ocorrer na maior parte do país, e com grande intensidade a partir de hoje, como no Sul do Brasil e do Rio de Janeiro, Sudeste de São Paulo, Vetor Leste, e Campos do Jordão”, alerta Heriberto.

Termômetros de rua registraram o frio intenso na cidade de Curitiba, no Paraná, obrigando moradores a reforçarem o agasalho (foto: Giuliano Gomes/Estadão Conteúdo)

EM SÃO PAULO

Os termômetros do Mirante de Santana, estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na Zona Norte de São Paulo, marcaram 5,2°C às 7 horas da manhã de ontem. A temperatura oficial é a mais baixa registrada na capital paulista em 2021 e supera o recorde anterior, de 6,3°C, aferido no último dia 20. A previsão é que o frio piore hoje.





A cidade também bateu o recorde de menor temperatura mínima média dos últimos cinco anos, com 4,7°C, segundo a Prefeitura. O tempo frio é resultado de uma massa polar que chegou à cidade na terça-feira, e atinge as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Na noite de quarta-feira, ao menos 18 municípios do Rio Grande do Sul registraram neve.





No extremo sul de São Paulo, os termômetros da estação de Engenheiro Marsilac marcaram -0,1°C durante a madrugada, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). As estações automáticas do órgão municipal aferiram mínima média de 4,7°C na cidade, o menor registro feito desde 2016.

Ao longo do dia, o sol predomina entre poucas nuvens e a temperatura não deve ultrapassar 13°C. Segundo o CGE, não há previsão de chuva e é esperada umidade do ar em torno de 40%. O frio intenso continua até domingo, com a média da temperatura mínima abaixo dos 5°C durante as madrugadas. Hoje, a cidade deve atingir um novo recorde de frio, com mínima em torno de 3°C. Em regiões periféricas, como Marsilac, valores negativos são esperados.





ABRIGO

A noite de quarta-feira foi a primeira da força-tarefa de emergência montada pela Prefeitura de São Paulo para acolher a população de rua devido à frente fria. Cinco tendas foram dispostas em pontos estratégicos da capital para distribuição de sopas, cobertores, agasalhos, kits de higiene e atendimento médico. Além disso, mais de 800 novas vagas foram abertas em abrigos.





A Estação Pedro II do Metrô, no centro, também foi usada para "acolhimento emergencial" durante a noite, abrigando 50 pessoas. A iniciativa do governo do Estado funciona até dia 31 de julho e tem capacidade para atender até 400 pessoas. Exclusivamente masculino, o espaço oferece alimentação, água potável, colchões, cobertores e 20 banheiros químicos entre as 20h e às 8h. No Belém, bairro da zona leste, o padre Julio Lancellotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua, abriu a Paróquia São Miguel Arcanjo para proteger desabrigados. (Com informações da Agência Estado)





