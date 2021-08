Ouro Preto avança na vacinação para 29 anos e registra queda de internações

A campanha de imunização contra aemamplia o público contemplado e chega às pessoas com 29 anos nesta quarta-feira (11/8). Ao mesmo tempo, a Santa Casa da cidade histórica registra queda nas taxas de ocupação de leitos UTI/COVID-19 e enfermagem.

A Secretaria Municipal de Saúde informa que a aplicação da dose inicial em pessoas com 29 anos vai acontecer apenas no Centro de Convenções, das 7h30 às 14h. A prefeitura afirma que será disponibilizado apenas um local porque o imunizante aplicado, da Pfizer, exige cuidados e condições específicas.

Portanto, diferentemente dos outros dias de vacinação, não haverá repescagem de pessoas que não se vacinaram no dia marcado - e também não haverá vacinação na UFOP e nem no distrito de Cachoeira do Campo.