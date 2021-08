Vereador de Rubim, no Vale do Jequitinhonha, morre em incêndio criminoso

Vereador morreu devido à grande quantidade de fumaça inalada (foto: Redes sociais/ reprodução)

O vereador, conhecido como Gilson Motorista (DEM), de 51 anos, morreu em umcriminoso na noite desta segunda-feira (9/8), em Rubim, no Vale do Jequitinhonha. O suspeito de atear fogo no imóvel é o ex-marido da namorada de Gilson.De acordo com a Polícia Militar (PM), a namorada de Gilson contou aos policiais que estava em processo de divórcio. O ex-marido dela saiu com a filha do casal, e a mulher chamou Gilson para ir à casa dela, no Bairro Guaraná.Mais tarde, o ex-marido voltou para a casa. Nesse momento, Gilson foi para um dos quartos nose o autor ameaçou a mulher com um facão. Em seguida, colocou fogo em móveis da residência. O incêndio tomou conta de toda a residência.A mulher conseguiu fugir, pedire se esconder na casa de uma amiga.O Corpo de Bombeiros foi até o local para conter o incêndio e encontrou o vereador.Ele chegou a ser socorrido com vida para um hospital da cidade, mas ele morreu em seguida devido à grande quantidade deinalada.O autor fugiu e a polícia faz buscas para encontra-lo.emitiu uma nota de pesar. ''É com profundo pesar que a presidência, os demais vereadores e os servidores da câmara de Rubim vêm comunicar o falecimento do vereador Gilson Motorista e solidarizar com os familiares e amigos. Sua falta será sentida por todos.''