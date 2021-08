Aula presencial volta em setembro em Ituiutaba com distribuição de máscara

O ensino híbrido seguirá as normas previstas na Resolução n° 4.506/2021 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Está previsto revezamento com base no número total de matrículas e no número de alunos autorizado pela Vigilância Sanitária, desde que não ultrapasse 25% dos alunos matriculados em cada instituição.

O Termo de Responsabilidade para Aulas Presenciais deverá ser preenchido pelos responsáveis dos alunos que ainda não completaram 18 anos e não emancipados que pretendem retornar ao ensino presencial. O documento já está disponível nas escolas da rede municipal.





Reforço

A partir da próxima segunda-feira (16/8), terá início nas instituições municipais o reforço escolar, feito de forma individual e mediante agendamento prévio. “Os profissionais da escola vão entrar em contato com os alunos, caso necessário, para oferecer o reforço com participação somente do aluno e do professor”, explicou a secretária.